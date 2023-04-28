Опубликован гороскоп на следующую неделю

Какие изменения будут ждать каждого представителя знака зодиака на следующей неделе – с 1 по 7 мая 2023 года? Об этом рассказала астролог Ксения Шахова, сообщает Zakon.kz.

Гороскопом на новую неделю эксперт поделилась в беседе с интернет-изданием "Пятый канал".

Овен

У рожденных под этим созвездием на следующей неделе все будет складываться неожиданно.

Возможны денежные поступления, удачные сделки в бизнесе и выгодное применение своих навыков на практике. Также возможен новый источник доходов. Вам остается принимать реальность и не терять способности к перевоплощению.

Телец

У представителей этого знака зодиака не все может складываться гладко.

Однако не стоит упускать возможность добиваться роста доходов благодаря профессиональным качествам. Смелее делайте шаги к своей цели. Можно поработать над новым стилем в одежде или макияже.

Близнецы

А Близнецам стоит настроить себя на правильное принятие происходящего – время перезагрузиться и получить новый достойный старт.

Черпать энергию можно в состоянии медитации, расслабления, занятиями йогой и других оздоровительных и духовных практиках. Вы обращены в свой внутренний мир. Поэтому самое главное – это ваше внутреннее спокойствие и зрелость.

Рак

Для развития личности и прогресса души рожденным под этим созвездием стоит постараться научиться отпускать и не держаться за старое, преодолеть инстинкт собственничества.

Разделите интересы с друзьями – присоединяйтесь к коллективу на основе общего хобби и новых гуманистических идей.

Лев

На новой неделе представители этого знака зодиака смело будут браться за сложные дела и долгосрочные проекты.

У вас хватает сил и выдержки справиться с ними. Вы не склонны выжидать или выдавать желаемое за действительное. Правильно оцениваете свои реальные возможности и будьте готовы нести ответственность за любую деятельность.

Дева

Девам будут открыты космические перспективы, особенно – на пути, ведущем к личностному росту.

Это может быть религиозность, посещение монастырей, паломничества. Либо возможность вписаться в инородную культуру, путешествовать, принять новую научную концепцию или знания. Речь идет о любой возможности усилить свои способности, углубить знания в важных областях и, конечно, творческом успехе. Поэтому не закрывайтесь от других людей, исследуйте, занимайтесь наукой и творчеством.

Весы

У рожденных под этим созвездием из-за напряжения эмоционального фона возможна более острая реакция на события – испытание на "слабо".

Однако при сохранении самообладания и выдержки вы увидите не только трудности, но и новые ресурсные возможности. Ими лучше воспользоваться сейчас, а не откладывать в долгий ящик.

Скорпион

В этот период основной акцент Скорпионов падает на необходимость выстраивать коммуникацию с теми, кого они хотят пригласить к партнерству и принять за равного себе.

Совместные увлечения, посещение культурных мероприятий будут вносить разнообразие в жизнь и гармонизировать отношения – не только с другими людьми, но и с самими собой.

Стрелец

А у Стрельцов на новой неделе усилится способность к аналитической работе, критическое отношение к жизни и где-то эмоциональная сдержанность.

Вам по силам выявить очевидные причинно-следственные связи и прийти к единственно правильному решению. Но не забывайте расслабляться и давать себе отдых.

Козерог

Козерогов с 1 по 7 мая ожидается насыщенная и непредсказуемая личная жизнь: один роман сменится другим в поиске идеального партнера или стимула для воодушевления.

Если же вы в отношениях, то сохраняйте то, что есть. Это время укрепить брак через приятные мероприятия: совместное посещение светских вечеров, театра, музыкального вечера. Состояние азартной увлеченности любимым делом или хобби – все это приятно вас воодушевляет. Возможно участие в соревнованиях, конкурсах, презентациях или семинарах.

Водолей

Водолеям астролог рекомендует провести время с близкими людьми, детьми или родителями.

Сейчас важно уделить внимание домашним делам, наведению порядка на участке. Главное – не переутомляться, так как чрезмерные нагрузки именно сейчас могут негативно сказаться на настроении и вашем стремлении заесть так называемый стресс.

Рыбы

В целом, для представителей этого знака зодиака период ожидается тревожным во внешнем пространстве, но их внутренняя жизнь будет насыщена новыми смыслами.

Дорогие Рыбы, вы способны включиться в несколько дел одновременно, не чувствуя усталости и раздражения. Рядом с вами окажутся столь же энергичные люди, способные усилить вашу продуктивность. Много знакомств, встреч, информации, производящей на вас сильное впечатление.

Что ожидается с с 1 по 7 мая?

По словам астролога, неделя отмечается ярким влиянием Урана, который усиливает интерес к новому и сообщает нестандартный подход к решениям. Эта же планета вместе с Меркурием активирует интеллектуальные интересы – стремление к общению, чтению и изучению материалов.

Поскольку 5 мая будет лунное затмение и полнолуние на оси Лев – Скорпион, нас закружит водоворот новостей, будет много важных событий в мире. Уран – это планета реформ, революций, выхода за рамки. Его движение по сектору земного знака меняет подход к самой Земле: к сельскому хозяйству, территориям, а также финансовым отношениям и кредитно-денежной политике. В этих областях будут складываться важные процессы, поскольку затмение влияют больше на государство, а не на частную жизнь человека, то возможны корректировки в геополитической обстановке, резкое движение и усиление акцентов.

Эксперт отметила, что Марс в Раке и Плутон в Водолее конфликтуют с Юпитером. Это время сталкивания интересов крупных игроков. В противостоянии – консервативные ценности и свобода, сохранение традиций и выход в будущее. Найти золотую середину будет непросто Ракам, Водолеям и Овнам. Но именно эти знаки сейчас формируют эмоциональный фон и тон группы.

В целом, неделя хороша для прохождения оздоровительных программ и водных процедур, направленных на регулирование веса. Помогут снизить стресс медитации, занятия в саду и кулинария. Только воздержитесь от хирургических процедур – особенно в области половых органов. Конечно, если они не экстренные.

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