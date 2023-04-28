В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.



Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: пресс-служба Минобороны РК