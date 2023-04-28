В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу, сообщает Zakon.kz.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.
Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
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