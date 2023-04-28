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В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая

В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая Фото: пресс-служба Минобороны РК
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.

Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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