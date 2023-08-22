Состоялась встреча министров обороны Казахстана и Кыргызстана
Фото: Министерство обороны РК
Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков прибыл с рабочим визитом в столицу Кыргызстана Бишкек.
Руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов возложили венки к Вечному огню на площади Победы, почтив память погибших солдат минутой молчания.
Фото: Министерство обороны РК
В тот же день состоялась встреча министров обороны, на которой стороны обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества.
Фото: Министерство обороны РК
Напомним, на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" города Балыкчы Иссык-Кульской области проходит совместное тактико-специальное учение "Эрдик".
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