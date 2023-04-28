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Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау"

Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" Фото: Борис Копылов
Уникальную возможность посетить рабочее место супруга на шахте предоставило АО "АрселорМиттал Темиртау" женам горняков.

Уже второй год подряд десятки смелых девушек накануне Всемирного Дня охраны труда спускаются в шахту, чтобы увидеть, где работают мужья и как добывается уголь. На шахте "Казахстанская" 40 девушек решились познакомиться с шахтерским делом: жены проходчиков посетили проходческий забой, а семьи добычников – лаву.

На проходке девушек встретил бригадир Ерганат Елеуханов и рассказал о проходческом комбайне, об особенностях работы, успехах. На протяжении экскурсии главный инженер шахты "Казахстанская" Владислав Ткачук рассказывал интересные факты о работе шахты, оборудования, технике безопасности.

Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО

Фото: Борис Копылов

"Сегодня у жен наших работников уникальная возможность посетить рабочие места мужей, увидеть, в каких условиях работают, какую работу выполняют. Может, развеять некоторые мифы, которые у них сложились про шахту. Наша задача – сделать это посещение безопасным и насыщенным. Чтобы у них остались яркие впечатления, положительные воспоминания, чтобы они своими глазами увидели то, о чем им рассказывают", – отметил перед спуском Владислав Ткачук.
Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО

Фото: Борис Копылов

Экскурсия для жен шахтеров оставила незабываемые впечатления. Девушки признались, что не испытывали страха и лично убедились, что здесь предусмотрены меры безопасности.

"На шахте была только в комбинате, вниз не спускалась. Работаю инженером-сметчиком строительной фирмы. Мой папа проработал на шахте "Шахтинская", не понаслышке знаю о работе шахтеров. Муж работает в отделе ТБ. Видела цеха, стройки, ТЭЦ, но здесь, конечно, больше впечатлений, потому что меняется давление, и ощущения полностью другие. Если не задумываться, на какой глубине мы находимся - то все в порядке".Дарья Веремчук

В свою очередь Виктория Кузина заявила, что она и супруг работают на шахте – она в ламповой, год еще работала на рукоятке.

"Спустилась в первый раз, не было страха. Как, наверное, тяжело нашим мужчинам работать – будем еще больше ценить мужей, отцов и братьев! Безопасность на уровне у нас в любом случае, некоторые моменты сегодня рассказывали: про датчики, которые висят в шахте, инертную пыль, поступление воздуха. Просто, понятно и интересно. Настроение боевое!".Виктория Кузина

Ирина Обердерфер отметила, что работает спорт-инструктором в детском саду.

"На шахте у меня работают муж и старший сын. Сегодня первый спуск: они волновались, переживали, рассказывали, что надеть, чтобы мне было тепло и комфортно, куда сесть, что делать. До спуска конечно было совсем другое представление: по словам одно, а когда увидишь вживую - совсем другое. Условия труда, конечно, тяжелые: много пыли, влажность, одно обмундирование чего стоит! Считаю, главное не только знать, но и соблюдать технику безопасности. Здесь все оборудованное, есть разные счетчики, которые передают показания наверх, самоспасатель. Но для меня лучше работать на земле!" Ирина Обердерфер
Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО

Фото: Борис Копылов

После экскурсии девушки встретились с директором шахты Владимиром Шнелем, который за чашкой чая рассказал о перспективах работы предприятия и поблагодарил за поддержку и заботу о шахтерах.

Заключением насыщенного дня стало вручение диплома "Настоящей шахтерской жены" за смелость, силу духа и упорство, а также памятного значка.

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Анастасия Московчук
Темиртау
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