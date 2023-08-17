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В АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская"

В АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали, что продолжат поиски на шахте "Казахстанская" Фото: скриншот с видео
В АО «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировали текущую ситуацию на шахте, сообщив, что в настоящее время ведутся работы по локализации пожара, передает Zakon.kz.

По словам исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктора Гафиулова, ведутся работы, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиски.

"В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиск наших шахтеров. В настоящее время работает 12 отделений. Тело одного погибшего обнаружено и поднято на поверхность. Мы не теряем надежды и обязательно продолжим поиск шахтеров. Мы просим всех держаться и надеяться. В настоящий момент все силы Угольного департамента сконцентрированы на спасении наших шахтеров. Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего шахтера. И окажем всестороннюю поддержку", – сказал Гафиулов.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам.

"Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала", – сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства назвал продолжающиеся аварии на предприятиях иностранной компании свидетельством нарушения инвестиционных обязательств, за которыми будут последствия для  пребывания на казахстанском рынке.

Как уже сообщалось, число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пожар произошел на конвейерной ленте сегодня утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей. 

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Елена Вебер
ЧП в шахте "Казахстанская" Казахстан
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