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В Казахстане работают более 14,4 тыс. иностранцев по разрешениям

Более 14,4 тысяч иностранцев работают в Казахстане по разрешениям Фото: primerminister.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане работают 14 417 иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Так, по разрешениям на привлечение иностранной рабочей силы работают следующие категории:

  • руководителя и их заместители (первая категория) – 584;
  • руководители структурных подразделений (вторая категория) – 3 028.

При этом основная часть иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно.

Также на сезонные работы привлечены 1302 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 437 человек.

В Минтруда отметили, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 407,9 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество иностранцев работают в сферах: строительства – 5 262 человек (37,3%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 441 чел. (10%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1143 чел. (8%), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 чел. (7%), обрабатывающей промышленности – 883 чел. (7%).

Трудовые мигранты приезжают к нам в основном из следующих стран: Китай – 3 493 чел. (25%), Индия – 1 722 чел. (12%), Турция – 1 483 чел. (11%), Узбекистан – 1461 чел. (9,3%).

В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.

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Лариса Черненко
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