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Законодательство РК

В Казахстане изменится перечень иностранцев, которые могут работать вне квоты и без разрешений

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 14:53 Фото: unsplash
Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны в целях конкретизации круга лиц, иностранных инвесторов, создающих юридические лица, со стопроцентной долей иностранного участия, при которых первый руководитель и его заместитель могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения местных исполнительных органов.

В частности, в перечень добавлены работающие иностранцы первым руководителем и его заместителем, не более одной единицы по данным должностям, казахстанского юридического лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале не менее суммы, эквивалентной 300 тысяч долларов.

Как поясняется, эта норма вводится для пресечения незаконной иммиграции, в связи с чем предлагается конкретезировать круг целевых лиц, т.е. зарубежных бизнесменов, намеревающихся осуществлять предпринимательскую деятельность.

Всего перечень включает 22 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе:

  • кандасы;
  • бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;
  • получившие статус беженца или свидетельство лица, ищущего убежище;
  • являющиеся иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам, в соответствии с Законом "О миграции населения";
  • осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
  • являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;
  • въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, супруг (супруга), состоящий (состоящая) не менее трех лет в браке, признаваемом законодательством республики, у которых приглашающими лицами выступают граждане РК;
  • обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РКазахстан в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством республики;
  • являющиеся гражданами государств – участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
  • являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;
  • работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спортсменами и тренерами;
  • привлекаемые участниками и органами международного финансового центра "Астана";
  • являющиеся специалистами по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, привлекаемые в рамках международных договоров РК о сотрудничестве в сфере аэрокосмической деятельности;
  • осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с международными договорами РК о сотрудничестве в сфере образования в организациях образования РК, а также для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации, если иная доля не установлена международным договором;
  • из числа профессорско-преподавательского состава в организациях образования, которым в установленном законодательством РК порядке присвоен особый статус, а также работающие в организациях образования на должностях руководителей и преподавателей, квалификация которых соответствует установленным законодательством республики требованиям, и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;
  • находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно сто двадцать календарных дней в течение одного календарного года;
  • работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 миллионов долларов и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;
  • работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием с подтвержденными документами;
  • привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга;
  • получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении;
  • работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" длятпубличного обсуждения до 10 декабря.

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