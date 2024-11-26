В Казахстане изменится перечень иностранцев, которые могут работать вне квоты и без разрешений
Поправки разработаны в целях конкретизации круга лиц, иностранных инвесторов, создающих юридические лица, со стопроцентной долей иностранного участия, при которых первый руководитель и его заместитель могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения местных исполнительных органов.
В частности, в перечень добавлены работающие иностранцы первым руководителем и его заместителем, не более одной единицы по данным должностям, казахстанского юридического лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале не менее суммы, эквивалентной 300 тысяч долларов.
Как поясняется, эта норма вводится для пресечения незаконной иммиграции, в связи с чем предлагается конкретезировать круг целевых лиц, т.е. зарубежных бизнесменов, намеревающихся осуществлять предпринимательскую деятельность.
Всего перечень включает 22 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе:
- кандасы;
- бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;
- получившие статус беженца или свидетельство лица, ищущего убежище;
- являющиеся иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам, в соответствии с Законом "О миграции населения";
- осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
- являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;
- въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, супруг (супруга), состоящий (состоящая) не менее трех лет в браке, признаваемом законодательством республики, у которых приглашающими лицами выступают граждане РК;
- обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РКазахстан в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством республики;
- являющиеся гражданами государств – участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
- являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;
- работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спортсменами и тренерами;
- привлекаемые участниками и органами международного финансового центра "Астана";
- являющиеся специалистами по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, привлекаемые в рамках международных договоров РК о сотрудничестве в сфере аэрокосмической деятельности;
- осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с международными договорами РК о сотрудничестве в сфере образования в организациях образования РК, а также для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации, если иная доля не установлена международным договором;
- из числа профессорско-преподавательского состава в организациях образования, которым в установленном законодательством РК порядке присвоен особый статус, а также работающие в организациях образования на должностях руководителей и преподавателей, квалификация которых соответствует установленным законодательством республики требованиям, и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;
- находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно сто двадцать календарных дней в течение одного календарного года;
- работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 миллионов долларов и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;
- работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием с подтвержденными документами;
- привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга;
- получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении;
- работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" длятпубличного обсуждения до 10 декабря.