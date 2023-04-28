Переход Курчатова из одной области в другую прокомментировали в акимате

В акимате прокомментировали передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Абайской области, исторически при упразднении Семипалатинской области в 1997 году Курчатов был передан в административное подчинение Восточно-Казахстанской области, однако ввиду непроведения соответствующих процедур по надлежащему документированию в соответствии с требованием законодательства территориально остался на землях Павлодарской области.

В соответствии с Указом президента от 3 мая 2022 года № 887 (далее – указ) образована Абайская область путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области 8-ми районов и городов Семей, Курчатов.

"Во исполнение указа главы государства правительством был принят план мероприятий по систематизации административно-территориального устройства страны в целях обеспечения бесперебойной деятельности государственных учреждений и дальнейшего социально-экономического развития", – говорится в сообщении акимата.

Однако, как рассказали в акимате, до сегодняшнего дня оставался неразрешенным вопрос по установлению границ Абайской области, поскольку Курчатов территориально расположен на землях Павлодарской области.

Как отметили в ведомстве, рассматриваемая территория используется исключительно жителями Курчатова и не имеет каких-либо территориальных споров с прилегающими населенными пунктами Павлодарской области.

"В целях реализации указа акиматом и маслихатом города Курчатова принято совместное решение о передаче земель города в территориальное подчинение области Абай и направлено в акимат Павлодарской области для принятия совместного областного решения. Данное совместное решение было опубликовано на открытых пабликах в СМИ, обсуждено местными жителями, ожидающими скорейшего разрешения данного вопроса", – говорится в сообщении.

В целях соблюдения норм закона "Об административно-территориальном устройстве РК", а также в целях реализации Указа главы государства № 887 от 3 мая 2022 года было принято рассматриваемое решение.

Ранее стало известно, что на один город меньше станет в Павлодарской области. Курчатов переходит в юрисдикцию Абайской области.