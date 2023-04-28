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Умер известный журналист Серик Калиев

Умер известный журналист Серик Калиев Фото: Facebook/serik.kaliev
Умер известный казахстанский журналист Серик Калиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 апреля на своей странице в Facebook сообщил журналист Бекен Кайратулы. Причина смерти не уточняется, однако по неофициальным данным его сбила машина.


Серик Калиев родился 16 августа 1961 года. В 1987 году его стихи вошли в коллективный сборник молодых поэтов "Карлыгаш" ("Пламя").

Редакция Zakon.kz выражает соболезнование семье и близким. 

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