Умер известный журналист Серик Калиев

Умер известный казахстанский журналист Серик Калиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 апреля на своей странице в Facebook сообщил журналист Бекен Кайратулы. Причина смерти не уточняется, однако по неофициальным данным его сбила машина.





Серик Калиев родился 16 августа 1961 года. В 1987 году его стихи вошли в коллективный сборник молодых поэтов "Карлыгаш" ("Пламя").

Редакция Zakon.kz выражает соболезнование семье и близким.