Зинедин Зидан ведет переговоры о возвращении в "Реал"

50-летний французский специалист Зинедин Зидан может третий раз в своей карьере встать у руля мадридского футбольного клуба "Реал" в качестве главного тренера, сообщает Zakon.kz.

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Французский наставник и королевский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера, передает Foot Mercato. Зидан уже два года сидит без работы. Последним местом его службы был как раз "Реал", откуда он ушел в мае 2021 года. После ухода из Мадрида он объявил, что на год берет отдых от футбола с дальнейшей целью возглавить сборную Франции. Но французская федерация после ЧМ-2022 продлила контракт с Дидье Дешамом. Его планы не осуществились, и Зинедин сейчас в мыслях о дальнейшем продвижении своей карьеры.





Фото: Instagram/zidane

За эти два года безработицы француз получал массу предложений от многих известных клубов Европы, но не дал никому согласия. И вот скоро завершение сезона и начало нового этапа в футбольной Европе. И возможно, болельщики "галактикос" снова увидят "Зизу" на посту рулевого своего клуба уже третий раз. Его возвращение возможно только при уходе нынешнего наставника "сливочных" – Карло Анчелотти, тот в свою очередь может возглавить сборную Бразилии.





Фото: Instagram/zidane

Зинедин Зидан добился многих вершин в качестве игрока и главного тренера мадридского "Реала". Он два раза выиграл чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов. В майке сборной Франции Зидан становился чемпионом мира-1998 и Европы-2000. Он считается одним из величайших игроков в истории мирового футбола, три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003).