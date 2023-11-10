Зинедин Зидан рассказал, чем отличается от Лионеля Месси

Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, какими качествами отличается от другого популярнейшего игрока – капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

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Зидан высказал свое мнение непосредственно при встрече с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, когда оба стали гостями передачи одной из известных спортивных компаний.





"Чтобы играть на позиции "десятки", нужно иметь магию, которая есть у тебя. "Десятка" – это лидер команды, а он должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя. Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных. Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало еще кто на такое способен". Зинедин Зидан

51-летний Зинедин Зидан – один из величайших игроков в истории футбола. Его три раза признавали лучшим футболистом планеты. 75 млн евро, заплаченные за переход "Зизу" в мадридский "Реал" в 2001 году, стали рекордной суммой трансфера на тот момент.

В составе сборной Франции Зидан стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000). Завершив карьеру игрока, он работал в структуре "королевского клуба". За два сезона в качестве тренера команды Зидан выиграл две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Ла Лигу. В 2018 году француз выиграл Лигу чемпионов УЕФА в третий раз подряд.

Ранее в беседе с Зиданом Месси назвал своего любимого футболиста.

