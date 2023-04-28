Какие банковские реквизиты можно и нельзя сообщать посторонним

Банковские карты уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Чаще всего люди совершают переводы практически не задумываясь. В связи с этим эксперты рассказали Zakon.kz, какие банковские реквизиты можно сообщать посторонним, а какие нужно хранить в секрете.

1. Номер карты – сообщать можно



Это 16-значный код, указанный на лицевой стороне банковской карты. Сообщать его другим людям безопасно. Для совершения перевода достаточно только номера карты. Бывает, что может потребоваться имя владельца карты, написанное латиницей.

2. Срок действия карты – сообщать нельзя

Он указан на лицевой стороне под номером карты, слева. Сообщать его посторонним людям не нужно. Дело в том, что некоторые онлайн-магазины, принимая оплату картой, запрашивают номер карты и срок ее действия. Сообщив эти данные мошенникам, вы вполне можете оплатить все их покупки.

3. CVC-код (CVV-код) – сообщать нельзя!

Это три цифры, указанные на белой линии на обороте банковской карты. Они являются кодом подтверждения карты, и сообщать его посторонним нельзя ни в коем случае. Вводить этот код нужно лишь при проведении онлайн-оплаты. Делать это лучше только после того, как вы убедились в безопасности сайта, принимающего оплату.

4. ПИН-код карты – сообщать нельзя

Как правило, его указывают либо на внутренней стороне конверта, в котором вам выдают новую банковскую карту, либо присылают SMS при получении карты. Сообщать его посторонним людям нельзя. Также нельзя хранить его записанным в кошельке, сумке или там, где вы храните банковскую карту. Зная ПИН-код, мошенники в считаные минуты могут снять деньги с карты в ближайшем банкомате.

5. IBAN-код – сообщать можно

С просьбой предоставить IBAN-код могут обратиться работодатели, и отказывать им в просьбе не стоит. IBAN-код – это 20-значный номер вашего счета, оформленный по международным стандартам.

Этот же код может понадобиться, если вам хотят перевести деньги из-за границы.

6. Коды из SMS – сообщать нельзя

Никакие коды подтверждений из SMS сообщать посторонним людям, особенно если они звонят вам с такой просьбой, нельзя. Зная их, мошенники могут сменить пароль для входа в ваш онлайн-банкинг.

Эксперты Stopfake.kz отмечают, что злоумышленникам не требуется иметь доступ к самой карточке. Им нужна информация. Будьте внимательны и осторожны.

6 апреля 2023 года казахстанские банки и мобильные операторы сделали совместное заявление в связи с появлением нового вида мошенничества.