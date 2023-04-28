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Законодательство РК

По каким видам деятельности можно применять специальный налоговый режим розничного налога

Утверждены виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана постановлением от 28 апреля 2023 года утвердило виды деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.

Всего в Перечень вошло 190 различных видов деятельности.

В частности это:

  • розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами;
  • строительные и отделочные работы;
  • перевозки, деятельность такси;
  • гостиничные услуги;
  • аренда недвижимости и транспорта;
  • образовательная деятельность;
  • врачебная и стоматологическая практика;
  • деятельность фитнес-центров, объектов культуры;
  • химчистки, салоны красоты;
  • ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.

Все виды деятельности можно посмотреть здесь.

Как поясняли в КГД, специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

  1. среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
  2. доход за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 070 000 000 тенге);
  3. осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством для целей применения данного режима.

Ставки СНР розничного налога:

  • 4% - по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50%, то есть от 4% до 2%;
  • 8% - по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению. 

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Лариса Черненко
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