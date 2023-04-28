По каким видам деятельности можно применять специальный налоговый режим розничного налога
Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана постановлением от 28 апреля 2023 года утвердило виды деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.
Всего в Перечень вошло 190 различных видов деятельности.
В частности это:
- розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами;
- строительные и отделочные работы;
- перевозки, деятельность такси;
- гостиничные услуги;
- аренда недвижимости и транспорта;
- образовательная деятельность;
- врачебная и стоматологическая практика;
- деятельность фитнес-центров, объектов культуры;
- химчистки, салоны красоты;
- ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.
Все виды деятельности можно посмотреть здесь.
Как поясняли в КГД, специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:
- среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
- доход за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 070 000 000 тенге);
- осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством для целей применения данного режима.
Ставки СНР розничного налога:
- 4% - по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50%, то есть от 4% до 2%;
- 8% - по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.
Как перейти на специальный налоговый режим розничного налога
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