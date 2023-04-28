По каким видам деятельности можно применять специальный налоговый режим розничного налога

Фото: Zakon.kz

Правительство Казахстана постановлением от 28 апреля 2023 года утвердило виды деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.

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