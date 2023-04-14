Как перейти на специальный налоговый режим розничного налога

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога. В связи с чем у многих налогоплательщиков возникли вопросы по порядку перехода на СНР розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК пояснили, что СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики соответствующие следующим условиям:

среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;

доход за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 070 000 000 тенге в 2023 году), действующего на 1 января соответствующего финансового года;

осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством РК для целей применения данного режима.

В КГД указали, что юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим розничного налога, не вправе применять СНР розничного налога во втором бизнесе.

"При этом отмечаем, что переход (перевод) на СНР розничного налога осуществляется с любого применяемого режима налогообложения. Поскольку порядок перехода (перевода) на СНР розничного налога ретроспективно (с 1 января 2023 года) является временным, доработки информационной системы КГД для применения данной нормы не производились", - сообщили в КГД.

В связи с чем, такой переход (перевод) предлагается осуществить следующим образом.

1. Для налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС:

Налогоплательщикам, изъявившим перейти на СНР розничного налога с 1 января 2023 года, необходимо до 1 мая текущего года предоставить в органы государственных доходов уведомление по СНР с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога", причины "В. несоответствия условиям применения СНР", указав дату 01.01.2023 года, что позволит применить данный режим с любой даты, начиная с начала года по 30 апреля 2023 года.

Например, в уведомлении по СНР с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога", причины "В. несоответствия условиям применения СНР", налогоплательщиком указана дата 20 февраля 2023 года, соответственно, ИС КГД автоматически переведет такого налогоплательщика с 1 февраля 2023 года.

Уведомление по СНР представляется по месту осуществления деятельности в электронной форме или на бумажном носителе.

Кроме того, в комитете отметили, что у налогоплательщиков, представивших для перехода на СНР розничного налога уведомление о применяемом режиме налогообложения в связи с осуществлением исключительно одного или нескольких из установленных видов деятельности в сфере общественного питания, в случае превышения в период с 1 января до 1 мая 2023 года "порога по НДС" не возникает обязательство по подаче налогового заявления о регистрационном учете по НДС, несмотря на положения статьи 82 Налогового кодекса (порог по НДС).

2. Налогоплательщики, являющиеся плательщиками НДС:

Плательщикам НДС, изъявившим перейти на СНР розничного налога с даты подачи Уведомления по СНР, необходимо до 1 мая текущего года предоставить в органы государственных доходов:

уведомление по СНР с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога" по причине "А. добровольного принятия решения";

налоговое заявление о регистрационном учете плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) (в части снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость);

ликвидационную налоговую отчётность по НДС.

Уведомление по СНР представляется плательщиками НДС по месту осуществления деятельности исключительно на бумажном носителе.

Для указанных налогоплательщиков датой начала применения СНР розничного налога будет дата предоставления такого уведомления по СНР.

3. Также налогоплательщики вправе перейти на СНР розничного налога по общепринятым правилам такого перехода, то есть с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление по СНР с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога" по причине "А. добровольного принятия решения".

Уведомление по СНР представляется по месту осуществления деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.