В США родились первые дети, зачатые с помощью робота

Первые два ребенка, зачатые с помощью робота, вводящего сперму, появились на свет благодаря передовой робототехнике. По задумке, технологии помогут удешевить процедуру ЭКО, сообщает Zakon.kz.

Команда испанского стартапа создала робота, управляемого с помощью контроллера PlayStation, и успешно использовала его для оплодотворения человеческих яйцеклеток, что привело к рождению двух здоровых детей.



Используя устройство в Центре фертильности "Новая надежда" в Нью-Йорке, студент-инженер из Overture Life направил крошечную механизированную иглу и камеру для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чтобы более десятка раз поместить отдельные сперматозоиды в человеческие яйцеклетки.

Прошло девять месяцев, и этой весной в результате роботизированного оплодотворения родились две девочки.

Студент-инженер Эдуард Альба, управляющий роботом, рассказал MIT Technology Review, что во время процесса он чувствовал себя "спокойно", и сама процедура была "всего лишь еще одним экспериментом".

Компания Overture Life считает, что ее устройство – это первый шаг к автоматизации ЭКО и потенциальному снижению стоимости и доступности процедуры.



Лаборатории ЭКО в настоящее время обходятся в миллионы долларов, поскольку обученные эмбриологи должны кропотливо обрабатывать сперму и яйцеклетки с помощью ультратонких полых игл под микроскопом. Ежегодно в мире с помощью ЭКО рождается около 500 тыс. детей, но многие люди, которым нужна помощь в зачатии, не могут себе этого позволить или не имеют доступа к лечению.

Cчитается, что использование робота может осуществляться почти автоматически, что снизит стоимость ЭКО. К примеру, в Великобритании стоимость этой процедуры может достигать до 5 тыс. фунтов стерлингов (2,8 млн тенге) за один цикл оплодотворения.

Компания Overture подала патентную заявку. На данный момент Overture собрала больше средств, чем любой другой стартап в этой области – около 37 млн долларов, причем финансирование частично поступило от бывшего гендиректора YouTube Сьюзан Войчицки.

По словам экспертов, эта новая технология является лишь одним из многих шагов, необходимых для полной автоматизации процесса, так как инженерам Overture все еще приходилось вручную загружать сперматозоиды на иглы инжектора.



Директор клиники по лечению бесплодия Колумбийского университета Зев Уильямс сказал, что в настоящее время "человек намного лучше машины", однако автоматизация отдельных частей процесса, подобная этой, может сделать ЭКО менее дорогостоящим.