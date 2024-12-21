В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии

В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявила американская биотехнологическая компания Gameto. Это стало возможно за счет созданной технологии Fertilo, говорится на сайте организации.

Малыш появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу городе Лиме.

"Fertilo использует созданные в лаборатории молодые поддерживающие клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклеток. Такой подход заменяет 80% гормональных инъекций, требуемых при обычной процедуре ЭКО. Таким образом, срок всех процедур сокращается до трех дней", – поясняют ученые.

В компании отметили, что успех стал первой демонстрацией сквозного процесса с использованием плюрипотентных стволовых клеток. Этот вид клеток может превращаться практические в любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов – плаценты и желчного мешка.

Утверждается, что созревание яйцеклетки вне организма и сокращение гормональной стимуляции облегчает опыт женщин, использующих технологии вспомогательной репродукции.

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