В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии
Об этом объявила американская биотехнологическая компания Gameto. Это стало возможно за счет созданной технологии Fertilo, говорится на сайте организации.
Малыш появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу городе Лиме.
"Fertilo использует созданные в лаборатории молодые поддерживающие клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклеток. Такой подход заменяет 80% гормональных инъекций, требуемых при обычной процедуре ЭКО. Таким образом, срок всех процедур сокращается до трех дней", – поясняют ученые.
В компании отметили, что успех стал первой демонстрацией сквозного процесса с использованием плюрипотентных стволовых клеток. Этот вид клеток может превращаться практические в любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов – плаценты и желчного мешка.
Утверждается, что созревание яйцеклетки вне организма и сокращение гормональной стимуляции облегчает опыт женщин, использующих технологии вспомогательной репродукции.
Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, сколько денег могут начислить на счета детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" в январе 2025 года.