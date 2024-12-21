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Наука и технологии

В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 10:17 Фото: pexels
В Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявила американская биотехнологическая компания Gameto. Это стало возможно за счет созданной технологии Fertilo, говорится на сайте организации.

Малыш появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу городе Лиме.

"Fertilo использует созданные в лаборатории молодые поддерживающие клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклеток. Такой подход заменяет 80% гормональных инъекций, требуемых при обычной процедуре ЭКО. Таким образом, срок всех процедур сокращается до трех дней", – поясняют ученые.

В компании отметили, что успех стал первой демонстрацией сквозного процесса с использованием плюрипотентных стволовых клеток. Этот вид клеток может превращаться практические в любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов – плаценты и желчного мешка.

Утверждается, что созревание яйцеклетки вне организма и сокращение гормональной стимуляции облегчает опыт женщин, использующих технологии вспомогательной репродукции.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, сколько денег могут начислить на счета детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" в январе 2025 года.

Андрей Дюсупов
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