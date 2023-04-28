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"Ак Барс" и ЦСКА определят обладателя Кубка Гагарина в седьмом решающем матче

Хоккей Финал Кубка Гагарина Фото: Instagram/hcakbars
Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл ЦСКА – 3:0, в шестой игре финала Кубка Гагарина, и довел счет в серии до 3:3. Тем самым, финальная серия КХЛ второй сезон подряд завершится решающим седьмым поединком, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Зинэтулы Билялетдинова по ходу этой серии проигрывали и отыгрались со счета 1-3, обыграв армейцев два матча подряд. Накануне, казанцы одержали выездную победу над ЦСКА – 3:0, в шестом матче финальной серии, результат в серии стал равным – 3:3.


В 2022 году "Металлург" и ЦСКА также провели семь игр в финальной серии, тогда удача сопутствовала армейскому коллективу, которые завоевали Кубок Гагарина.


Теперь, у ЦСКА есть шанс повторить прошлогодний успех, но, это будет нелегко. Седьмая решающая игра пройдет 29 апреля на арене "Ак Барса", честь которого защищает форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков. В составе москвичей на лед выйдет защитник казахстанской сборной Даррен Дитц. 

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