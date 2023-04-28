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"Королева марафонов" Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская признала вину Фото: wikimedia
При предварительном расследовании следователи Следственного комитета по Москве будут устанавливать лиц, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, сообщает Zakon.kz.

В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, сообщили в московском Следственном комитете.

"Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы".пресс-служба Следственного комитета

Автора многочисленных тренинг-марафонов задержали "при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.

Елену Блиновскую часто называют коучем. В своих марафонах она обещает исполнение любых желаний, от материальных до тех, что касаются здоровья, в том числе зачатия ребенка.

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