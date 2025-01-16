"Королева марафонов" Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет из зала Савеловского суда Москвы корреспондент портала "РИА Новости", подсудимая утвердительно ответила обвинителю, спросившему ее о признании вины в неуплате налогов и легализации средств.

На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей блогер заявила, что как руководитель несет ответственность за это, поэтому признает вину.

Вместе с тем супруг блогерши Алексей, по данным Starhit, заявил, что у его жены не было цели мошенничать. Да и вообще руководство проектом взяла на себя подруга Блиновской, сама же она просто "создавала продукт".

В конце августа Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" продать еще одну квартиру стоимостью около 90 млн рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

А между тем полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы.