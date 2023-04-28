Пути преткновения: бизнесмен судится с акиматом из-за стройки жилого дома в 15 метрах от железной дороги

В Уральске владелец путей и железнодорожного тупика, куда они ведут, уже не первый год пытается добиться прекращения незаконного, на его взгляд, строительства. Он опасается, что жильцы нового дома начнут жаловаться на шум и в итоге добьются демонтажа путей, сообщает Zakon.kz.

В суде начали выясняться интересные детали.



Когда-то на месте стройки был спецприемник Департамента полиции ЗКО, то есть нежилая застройка. Весной 2022 года здесь начали возводить девятиэтажный многоквартирный жилой дом. А в пятнадцати метрах от стройки пролегают железнодорожные пути.

Бакчан Нурбаев, руководитель ТОО, которому принадлежит железнодорожный тупик и ведущие туда пути, утверждает, что по законодательству жилую застройку от железной дороги должно отделять не менее 100 метров. Поэтому стройка незаконна и должна быть прекращена.

Практически тогда же Нурбаев обратился в акимат, а с августа 2022 года ТОО начало активную переписку с госорганами – обращались в ГАСК, отдел архитектуры города. Но добиться реакции не могут. В итоге подали в суд, и накануне состоялось первое судебное заседание по этому делу в Специализированном межрайонном административном суде ЗКО. В первую очередь предпринимателя волнует, что будущие жильцы окажутся недовольны шумом под окнами и добьются демонтажа путей.

На заседании представитель акимата города предложил бизнесмену заключить мировое соглашение под личную ответственность акима Уральска Миржана Сатканова, который лично будет встречаться с недовольными жильцами строящегося дома, если начнутся конфликты. На это предложение Нурбаев не согласился. Истец требует прекратить стройку и аннулировать выдачу архитектурно-планировочного задания (АПЗ) и согласование эскизного проекта.

"Акимат Уральска дал разрешение на строительство дома в зоне, которая определена как промышленная, в нарушение Генплана. В Комитете по строительству нам ответили, что согласно Своду строительных правил РК, жилую застройку от железной дороги должна отделять санитарно-защитная зона шириной не менее 100 метров", – заявил представитель истца Аскар Камитов.

Камитов утверждает, что Комитет строительства и ЖКЗХ провел внеплановую проверку в отношении отдела архитектуры и градостроительства Уральска и выявил ряд нарушений. В частности, проект согласовали с нарушениями требований Закона "Об архитектурной и градостроительной деятельности", кроме того, он не соответствует Генплану города. Отделу архитектуры Комитет выдал предписание об устранении, но оно не исполнено.

"Мы вынуждены обратиться в суд, потому что дом продолжают строить", – сказал Аскар Камитов.

Жилая зона или промышленная?

Муратбек Койшибаев, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Уральска сообщил, что участок относится к владениям Департамента полиции ЗКО, по нему был подписан трехсторонний меморандум между ДП, Управлением строительства и частным застройщиком о реализации социального проекта – строительства дома для сотрудников полиции по сниженной цене.

Застройщик в беседе с корреспондентом подтвердил, что 500 квадратных метров в строящемся доме предназначены для продажи по сниженной цене сотрудникам полиции. Большая часть квартир в доме – однокомнатные, площадью 34 квадратных метра.

Муратбек Койшибаев также утверждает, что искомый участок значится в Генплане Уральска как жилая зона. Хотя в Комитете по строительству, как было сказано выше, считают, что это промышленная зона.

"Тут случилось расхождение – участки сместились, почему так произошло, я не могу объяснить. Возможно, из-за разности масштабов случились погрешности", – сказал чиновник.

Кстати, на заседании суда обнаружилось, что строительство фактически началось без получения разрешительных документов.

"Возводить дом начали, а АПЗ и проект еще не прошли согласования. Получается, что пост-фактум началось оформление документов?" – спросил Койшибаева судья Азамат Бурамбаев и тот ответил утвердительно.

Адвокат ответчика заявил, что главный аргумент – про расстояние от путей до стройки – несостоятелен. По его словам, требование в 100 метров касается железнодорожных магистралей, а не тупиков с подъездными путями. В последнем случае расстояние должно быть всего 12 метров, а эта норма соблюдена.

Возможно, замешаны чьи-то интересы

Ранее на брифинге в Службе региональных коммуникаций руководитель управления Государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО Мади Отарбаев сказал, что застройщик согласовал с КТЖ возведение многоквартирного дома рядом с железной дорогой. После этого в СМИ выступил Бакчан Нурбаев, утверждавший, что Мади Отарбаев вводит общественность в заблуждение. Железнодорожные пути и тупик не имеют к "Казахстан Темир Жолы" никакого отношения.

"Возможно, КТЖ согласовало строительство от своих путей. Но там расстояние от дома – один километр. А от нашего тупика дом находится всего в 15 метрах, и никаких согласований и разрешений на строительство дома мы не давали. Я четко знаю: строительный регламент утверждает, что жилье должно строиться не ближе 100 метров к железной дороге, а этот дом строится в 15 метрах от наших рельсов. Возможно, в этой ситуации замешаны чьи-то интересы. По-другому позицию госорганов я не могу для себя объяснить", – высказался тогда бизнесмен.

Кроме того, истец утверждает, что ранее они подавали заявление в Земельный комитет, чтобы там провели проверку законности выдачи земли частному инвестору. Официальный ответ от руководителя ведомства Берика Есенгалиева гласил, что Департамент полиции ЗКО не имел права распоряжаться государственной собственностью и отдавать ее частному застройщику. По закону землю должны были выставить на аукцион и продать инвестору право пользования на участок под строящимся домом.