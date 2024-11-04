Аягоз – Тачэн: когда начнется строительство новой железной дороги в Абайской области

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в СЦК 4 ноября 2024 года рассказал, когда стартует строительство нового железнодорожного пути в регионе, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у Нурлана Уранхаева о проекте строительства железной дороги "Аягоз – Тачэн".

"Мы очень заинтересованы в строительстве этого железнодорожного пути. Он позволит нарастить перевозки грузов между Казахстаном и Китаем на 20 млн тонн и открыть дополнительный таможенный переход на границе с КНР – поселок Бахты", – отметил глава региона.

Протяженность этой железной дороги – 272 км.

"Строить ее будут за счет частных инвестиций. В настоящее время технико-экономическое обоснование и все необходимые процедуры завершены, мы отработали с КТЖ трассировку, она менялась неоднократно из-за того, что по пути есть труднопроходимые места. Сегодня мы эти земли зарезервировали, установили мораторий на переоформление и продажу, чтобы при выкупе этих земель под строительство не было спекулятивных моментов. Компания Global Trans Company – это основной инвестор, он будет эту дорогу строить. Планируем начать в этом году, срок завершения 2027 год, стоимость ориентировочно 577,5 млрд тенге", – добавил Нурлан Уранхаев.

По его словам, на период строительства должно быть привлечено порядка 1700 человек. Уже около 318 человек привлечено, это в основном инженерный состав. К строительству будут привлекаться местные жители – есть соответствующая договоренность и с инвестором, и с КТЖ.

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