Двое детей погибли от угарного газа в Костанайской области

28 апреля 2023 года на встрече с населением в Астане министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин напомнил родителям, что оставление малолетних детей без присмотра чревато смертельной опасностью, сообщает корреспондент Zakkon.kz.

Как рассказал глава МЧС, вчера в Костанайской области произошла трагедия.

"Вроде семья не находилась на учете как социально неблагополучная, но тем не менее мать оставила двух малолетних детей 2020 г. р. одних дома. Она включила электрообогреватель, который привел к короткому замыканию, возникновению пожара. Двое деток, к сожалению, (погибли от отравления. – Прим. ред.) угарным газом в результате пожара на площади всего лишь 5 кв. м". Юрий Ильин

В связи с этим министр обратился ко всем взрослым и напомнил, что оставление малолетних детей без присмотра является причиной многих чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, оставление детей в опасности – это еще и уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрена ответственность родителей, вплоть до лишения их родительских прав.

13 апреля 2023 года в Темиртау двое детей едва не выпали из окна четвертого этажа - трагедию предотвратили спасатели. Дети 2019 и 2020 годов рождения были в квартире одни.