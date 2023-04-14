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Дети едва не выпали из окна многоэтажки в Темиртау

Дети едва не выпали из окна многоэтажки в Темиртау Фото: unsplash
В Темиртау 13 апреля 2023 года двое детей едва не выпали из окна четвертого этажа – трагедию предотвратили спасатели, сообщает Zakon.kz.

Выглядывающих из открытого окна квартиры на четвертом этаже детей увидели прохожие, которые позвонили в службу спасения.

"Незамедлительно к месту выехали пожарные-спасатели. Установив автолестницу, бойцы поднялись к открытому окну. Дети 2019 и 2020 годов рождения были в квартире одни".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели напомнили про меры безопасности, которые нужно соблюдать для недопущения выпадения детей из окон и балконов:

  • не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;
  • ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
  • проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;
  • если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.

В Павлодаре вечером 12 апреля трехлетний малыш выпал из окна девятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка.

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Карагандинская область Темиртау
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