Дети едва не выпали из окна многоэтажки в Темиртау

В Темиртау 13 апреля 2023 года двое детей едва не выпали из окна четвертого этажа – трагедию предотвратили спасатели, сообщает Zakon.kz.

Выглядывающих из открытого окна квартиры на четвертом этаже детей увидели прохожие, которые позвонили в службу спасения.

"Незамедлительно к месту выехали пожарные-спасатели. Установив автолестницу, бойцы поднялись к открытому окну. Дети 2019 и 2020 годов рождения были в квартире одни". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели напомнили про меры безопасности, которые нужно соблюдать для недопущения выпадения детей из окон и балконов:

не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;

ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;

если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.

В Павлодаре вечером 12 апреля трехлетний малыш выпал из окна девятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка.