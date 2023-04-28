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Дмитрий Огай стал главным тренером футбольного клуба из Алматы

Футбол Тренер Хан-Тенгри Фото: Twitter/fc_kairat
62-летний титулованный казахстанский специалист Дмитрий Огай будет тренировать футбольный клуб "Хан-Тенгри", который выступает в первой лиге республиканского первенства, сообщает Zakon.kz.

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Алматинский коллектив сообщил о назначении Дмитрия Огая через свою страницу в Instagram. Огай по завершении карьеры игрока, когда долгие годы защищал честь алматинского "Кайрата", трудился в качестве наставника в различных казахстанских командах.

Дмитрий Огай дважды приводил к чемпионству в казахстанском первенстве клуб "Иртыш" из Павлодара. В 2007 году с "Тоболом" из Костаная выиграл Кубок Интертото". Также в его активе девять призовых мест в КПЛ с 2002 по 2008 год.

Футбол Тренер Хан-Тенгри

Фото: kff.kz

Дмитрий Огай трижды признавался лучшим тренером года в казахстанском футболе за свои заслуги и считается одним из самых титулованных специалистов республики. В "Хан-Тенгри" Огай пришел вместо Аскара Кожабергенова, который ушел главным тренером в клуб КПЛ "Жетысу" (Талды-корган). Новый наставник алматинской команды выведет на поле своих подопечных 4 мая, когда "Хан-Тенгри" в гостях сыграет с "Жас-Кыраном".  

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