Дмитрий Огай стал главным тренером футбольного клуба из Алматы
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Алматинский коллектив сообщил о назначении Дмитрия Огая через свою страницу в Instagram. Огай по завершении карьеры игрока, когда долгие годы защищал честь алматинского "Кайрата", трудился в качестве наставника в различных казахстанских командах.
Дмитрий Огай дважды приводил к чемпионству в казахстанском первенстве клуб "Иртыш" из Павлодара. В 2007 году с "Тоболом" из Костаная выиграл Кубок Интертото". Также в его активе девять призовых мест в КПЛ с 2002 по 2008 год.
Фото: kff.kz
Дмитрий Огай трижды признавался лучшим тренером года в казахстанском футболе за свои заслуги и считается одним из самых титулованных специалистов республики. В "Хан-Тенгри" Огай пришел вместо Аскара Кожабергенова, который ушел главным тренером в клуб КПЛ "Жетысу" (Талды-корган). Новый наставник алматинской команды выведет на поле своих подопечных 4 мая, когда "Хан-Тенгри" в гостях сыграет с "Жас-Кыраном".