Парфенов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Актобе"

49-летний российский специалист Дмитрий Парфенов покидает пост главного тренера ФК "Актобе" в рамках взаимного соглашения, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом подтвердили официально в администрации футбольного клуба. В начале сезона он передаст свои полномочия и оставит команду на втором месте в турнирной таблице.

"Контракт Дмитрия Парфенова расторгнут в рамках взаимного соглашения", – говорится в сообщении.

В футбольном клубе поблагодарили Парфенова за работу, отметив, что под его руководством "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана, а сам Парфенов завоевал награду "Лучший тренер" в мае.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Астана" встретится с лондонским "Челси" в матче Лиги Конференций УЕФА 12 декабря 2024 года.