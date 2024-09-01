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Парфенов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Актобе"

Парфенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 13:46 Фото: instagram/fcaktobe_official
49-летний российский специалист Дмитрий Парфенов покидает пост главного тренера ФК "Актобе" в рамках взаимного соглашения, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом подтвердили официально в администрации футбольного клуба. В начале сезона он передаст свои полномочия и оставит команду на втором месте в турнирной таблице.

"Контракт Дмитрия Парфенова расторгнут в рамках взаимного соглашения", – говорится в сообщении.

В футбольном клубе поблагодарили Парфенова за работу, отметив, что под его руководством "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана, а сам Парфенов завоевал награду "Лучший тренер" в мае.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Астана" встретится с лондонским "Челси" в матче Лиги Конференций УЕФА 12 декабря 2024 года. 

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