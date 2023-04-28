В Министерстве древностей Египта высказались о цвете кожи Клеопатры

Кастинг темнокожей актрисы на роль Клеопатры возмутил группы в Египте. По их мнению, это "фальсификация истории", сообщает Zakon.kz.

27 апреля Министерство древностей Египта высказалось о том, что у Клеопатры была "светлая кожа и эллинские черты". Заявление прозвучало на фоне продолжающегося спора по поводу документально-драматического фильма компании Netflix, в котором фараона изобразили темнокожей, сообщает The Guardian.



Фильм "Царица Клеопатра", снятый Джадой Пинкетт Смит с Адель Джеймс в главной роли, должен выйти в Netflix 10 мая. Но еще до выхода вызвал бурю споров.

Онлайн-петиция, обвиняющая фильм в переписывании истории, собрала более 40 тыс. подписей. Ранее уже звучали призывы запретить Netflix за контент, считающийся оскорбительным для Египта или "его семейных ценностей", а депутат Сабура аль-Сайед вновь призвала парламент страны запретить киноплатформу.

В четверг Министерство по делам древностей вмешалось в спор, опубликовав пространное заявление, в котором приводились высказывания экспертов: Клеопатра имела "светлую кожу и эллинистические черты. Барельефы и статуи царицы Клеопатры являются лучшим доказательством".

Глава Верховного совета по древностям Мостафа Вазири заявил, что изображение царицы темнокожей является ничем иным, как "фальсификацией египетской истории". Он отметил, что в этом взгляде нет ничего расистского, а мотивом является "защита истории царицы Клеопатры, важной части истории Египта в древности".

Некоторые эксперты полагают, что дебаты о цвете кожи Клеопатры аисторичны, потому что обе стороны отражают современные взгляды на расу, а не то, как понятие расы представлялось в древности.



"Вопрос о том, был ли кто-то "черным" или "белым", является анахронизмом и говорит больше о современных политических спорах, чем о попытке понять древность на ее собственных условиях". Доцент кафедры классики в университете Денисона Ребекка Футо Кеннеди

Клеопатра принадлежала к македонской династии Лагидов, происходившей от Птолемея, одного из полководцев Александра Македонского, который основал династию Птолемеев на берегах Нила.



По легендам, царица была "ослепительной красавицей", однако ее внешность и цвет кожи во многом поддаются различным интерпретациям.

В документальном фильме BBC 2009 года утверждалось, что в Клеопатре была и африканская кровь. Однако в то время такое утверждение не вызывало больших возмущений.