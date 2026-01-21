Акулы на курортах Египта: случайность или новая реальность

Акул замечают в Красном море недалеко около курортного города Хургада в Египте. И, по мнению экологов, эта ситуация неизбежна, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что акулы – естественные обитатели глубоководных мест. Также на их поведение влияет перемещение рыб через Суэцкий канал, подкормка рыб и сброс пищевых отходов с судов, притягивающие хищников ближе к пляжам, объяснили ТАСС опрошенные экологи.

"Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне и акулам там хорошо. Это зона опасности. В Египте водится более 40 видов акул, они естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей все, что находится в воде. Большая их часть не представляет угрозы для людей, но некоторые виды весьма опасны, особенно белая акула. Отдыхающим следует помнить, что это дикая природа, хотя на акул влияет в последнее время человеческая деятельность", – сказал главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

По его словам, акулы охотятся за рыбой, которая стала переселяться из Индийского океана и Красного моря в Средиземное по Суэцкому каналу. Явление получило название лессепсианская миграция. Также акулы начинают преследовать рыбу у пляжей, которая собирается там из-за пищевых отходов.

"Эксперты связывают часть инцидентов с совокупностью факторов: брачный и нерестовый сезоны, перераспределение кормовой базы из-за промышленного вылова рыбы, а также подкормки рыб. В совокупности с разрушением кораллов, промышленным и туристическим влиянием на акваторию Красного моря, его экосистема становится менее устойчивой, что тоже может менять маршруты и поведение акул", – отметил председатель всероссийского движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Русскоязычные Telegram-каналы в 2025 году писали о якобы закрытии некоторых пляжей в Хургаде в связи с приближением к берегу акулы. Власти провинции Красное море, где находится курортная зона, а также Министерство окружающей среды Египта новости не комментировали.

В последний раз инцидент с участием акулы, повлекший за собой человеческие жертвы, произошел в Египте 29 декабря 2024 года. Тогда в результате нападения хищника у берегов города Марса-эль-Алам погиб один турист, еще один получил травмы. Оба они в момент несчастного случая, как утверждали местные власти, находились за пределами зоны безопасного купания.

