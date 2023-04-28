Утверждена Концепция развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы

Министр культуры и спорта Асхат Оралов рассказал, что утверждена Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ней сделали акцент на массовом спорте, в том числе среди детей и молодежи, общедоступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан, равном отношении к физкультуре, любительскому и профессиональному спорту, развитии спорта высших достижений и адаптивного спорта.

"До 2029 года мы намерены ежегодно проводить по стране более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий. А для развития этого направления количество инструкторов по спорту на селе будет увеличено до 4 тысяч. При школах и вузах будут созданы спортивные клубы и команды, функционирующие на постоянной основе. Среди них будут проходить районные, областные и республиканские соревнования", – написал Асхат Оралов в своем Telegram-канале.

Также будут организовываться спартакиады среди определенных групп населения: лиц с особыми потребностями, государственных служащих, медработников, представителей СМИ, финансовых структур и так далее.

"Модернизированы нормативы президентских тестов, в них стало меньше дисциплин, а сдавшим их гражданам будут выдаваться специальные сертификаты. Увеличится охват проектом "Доступный спорт", нацеленным на пожилых казахстанцев. Инициатива распространится по всей стране". Асхат Оралов

Как отметил министр, популяризация национальных видов спорта будет достигаться путем проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в сельской местности. Например, состоятся республиканский челлендж "Атқа міну дәстүрі" и V Всемирные игры кочевников. Особое внимание будет уделено развитию национальных дисциплин в северных регионах Казахстана.

Также продолжится работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов. Акцент будет сделан на малобюджетных плоскостных спортивных сооружениях и малозатратных быстровозводимых спортивных комплексах модульного типа в случае сельской местности.

Также министерством будет проведена инвентаризация функционирующих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Будут разработаны меры по стимулированию бизнеса к строительству спортивной инфраструктуры. Например, возмещение части расходов на строительство объекта.

В целях подготовки олимпийского резерва по всей стране будут созданы тренировочные центры, в которых круглый год смогут готовиться как ведущие спортсмены, так и все одаренные атлеты из приоритетных дисциплин. К работе в этих центрах будут привлечены и научные сотрудники. А для подготовки сборных команд областей и городов республиканского значения во всех регионах Казахстана планируется создать дирекции развития спорта по олимпийским и неолимпийским видам по примеру Астаны.

Будут введены стимулирующие выплаты тренерам-преподавателям за высокие результаты атлетов и их передачу на следующий этап спортивной подготовки, что поможет молодым талантам прогрессировать, а самим специалистам даст дополнительную мотивацию. А в целях подготовки к ближайшим летним и зимним Олимпийским играм будут реализованы программы "Париж-2024" и "Милан-2026", в рамках которых будет оказываться всяческая поддержка спортсменов.

Асхат Оралов рассказал, что особое внимание будет уделено развитию спортивной медицины. Продолжится работа по открытию в стране отделений региональных врачебно-физкультурных диспансеров для реабилитации и восстановления спортсменов.





"Будет поэтапная модернизация Центра спортивной медицины и улучшение качества медико-биологического обеспечения национальных сборных. В случае с юными спортсменами будут учитываться их возрастные, физиологические и психологические особенности", – отметил Асхат Оралов.

В 2025 году планируется внедрение национальной цифровой платформы e-sport для сбора данных о спортивных учреждениях, составах команд, тренерах, судьях и спортивных мероприятиях. Цели проекта – мониторинг результатов спортсменов, тренеров, деятельности судей и методистов, развитие системы подготовки профессиональных спортсменов и тренеров, преодоление дефицита кадров, а также автоматизация госуслуг в сфере спорта.