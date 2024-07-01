Разработана Концепция развития экологической культуры казахстанцев

Министерство экологии подготовило проект Концепции развития экологической культуры среди населения на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Среди основных экологических проблем в Казахстане выделяют:

плохое качество атмосферного воздуха (основные источники выбросов – отопление на угле и автотранспорт);

очень высокий уровень потребления воды (3,6 тыс. литров на человека в день по причине низких тарифов на водоснабжение);

образование отходов потребления и свалок (основная доля отходов приходится на домашние хозяйства, в 2022 году выявлено 5683 несанкционированных свалки).

В связи с этим необходимость бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов и сохранения биоразнообразия становится жизненной потребностью.

С возрастающей экологической ответственностью населения все большую актуальность приобретает бытовой экоактивизм – повседневные практики, цель которых – снизить негативное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду.

Так, уже сейчас в Казахстане проводятся акции "Час Земли", "Хранители воды", "Таза Қазақстан". Традиционным мероприятием стал эко-челлендж по посадке деревьев, который уже второй год проводится во всех образовательных организациях.

Кроме того, в лесном фонде в 2021 году на территории 66 тыс. га высажено 138 млн деревьев, в 2022 году была запланирована посадка более 278 млн деревьев на территории государственного лесного фонда.

Актуальным является не только регулярное проведение экологических акций, но и комплексное развитие экологической культуры, в основе которого должны лежать простые ценности – патриотизм, любовь к Родине. Именно развитая экологическая культура населения станет фундаментом как для массовых разовых акций, так и для постоянного бережного отношения граждан к окружающей среде.

Разработчики отмечают, что в повышение экологической культуры населения должны быть вовлечены гражданское общество, бизнес и государство.

Формирование экологической культуры основывается на следующих принципах:

1. Принцип устойчивого развития

Экологическая культура должна способствовать пониманию и поддержанию устойчивого развития, которое включает баланс между экономическими, социальными и экологическими аспектами, обеспечивая удовлетворение текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.

2. Принцип личной ответственности

Каждый человек должен осознавать свою роль и ответственность за состояние окружающей среды. Это включает в себя повседневные действия, такие как сокращение потребления ресурсов, переработка отходов и снижение загрязнения.

3. Принцип экологического образования

Формирование экологической культуры невозможно без систематического экологического образования, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями и программами непрерывного образования для взрослых.

4. Принцип интеграции

Экологические аспекты должны быть интегрированы во все сферы жизни и деятельности общества, включая политику, экономику, науку и культуру. Это требует междисциплинарного подхода и сотрудничества между различными секторами и организациями.

5. Принцип общественного участия

Развитие экологической культуры должно стимулировать активное участие граждан в охране окружающей среды, в том числе через участие в общественных движениях, экологических акциях и принятие решений, связанных с экологией на уровне местных сообществ.

6. Принцип открытости и информированности

Общество должно иметь доступ к достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды и экологических проблемах. Прозрачность и открытость информации способствуют формированию осознанной и активной позиции граждан.

7. Принцип культурной адаптации

Экологическая культура должна учитывать особенности и традиции различных культур, адаптируя подходы и методы формирования экологического сознания к специфике каждой группы населения.

8. Принцип ответственности бизнеса

Компании и предприятия должны внедрять экологически ответственные практики, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и способствовать развитию экологической культуры среди своих сотрудников и потребителей.

9. Принцип долгосрочности

Формирование экологической культуры – это длительный процесс, требующий последовательных и постоянных усилий. Краткосрочные акции и кампании должны быть частью долгосрочной стратегии устойчивого изменения сознания и поведения общества.

В Концепции развития экологической культуры выделены три ключевых направления:

Экологическое образование и просвещение; Финансовые и экономические инструменты; Технологические и инфраструктурные меры.

В первом направлении предусмотрены следующие основные меры:

вовлечение государственных органов, бизнеса, общественных объединений, профсоюзов, СМИ, образовательных учреждений и учреждений культуры в организацию и проведение общегородских экологических мероприятий;

информирование населения о состоянии окружающей среды, проблемах, мерах по ее охране и обеспечению экологической безопасности;

пропаганда бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий;

проведение акций и мероприятий, побуждающих жителей к консолидации вокруг решения проблем окружающей среды;

воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных категорий населения;

проведение специальных экологических информационных кампаний на основе социальных заказов, в т. ч. создание информационных материалов, видеороликов, радиопрограмм;

привлечение СМИ к экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения;

привлечение инфлюенсеров (медийных личностей с разъяснительным и агитационным материалом) для продвижения и запуска экотрендов в социальных сетях под различными хэштегами;

информирование населения о важности приобретения экологически чистой продукции;

организация летних эколагерей для детей и подростков;

совершенствование системы и качества экологического образования, повышение квалификации преподавателей, разработка и обновление образовательных программ, формирование перечня экологических специальностей для подготовки в вузах, проведение экологической олимпиады и др.;

издание специальной литературы для обеспечения процесса подготовки и переподготовки руководителей и специалистов и др. Чистота во всех смыслах этого слова начинается с семьи. Именно в кругу родных дети получают первые уроки экологической культуры, учатся поддерживать в порядке не только собственное жилье, но и улицы, подъезды, тротуары;

информирование населения о методах бережного и экономного водопотребления.

Меры второго направления должны стимулировать экологически ответственное поведение в местах проживания и отдыха населения, формирование нулевой терпимости к нарушениям экологического порядка. Среди них:

установка экобоксов в местах массового скопления людей с начислением денежных бонусов за объем сданного вторсырья (для оплаты комуслуг, проезда и т. д.);

внедрение выплаты кешбэков и бонусов за проезд на общественном транспорте;

организация районных и городских конкурсов "Чистый двор – чистый город/район" с поощрением победителей и активных участников ценными подарками и призами;

создание благоприятных условий для внедрения принципов ESG бизнесом;

привитие культуры нулевой терпимости к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям;

популяризация (в СМИ, соцсетях) и поддержка эковолонтерства (выдача бесплатных путевок в оздоровительные лагеря, бесплатный проезд на общественном транспорте, поддержка в организации мероприятий);

отражение на квитанциях по водопотреблению и энергопотреблению поведенческих сигналов, отражающих рост или снижение потребления, что стимулирует граждан бережнее относиться к ресурсам.

Третье направление включает:

создание онлайн-платформ и сообществ для обмена информацией и опытом по экологическим вопросам, организации мероприятий и акций;

создание Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов в том числе, включающего в себя данные по состоянию атмосферного воздуха, карты экологической напряженности, результаты общественных слушаний, карты местоположения отходов, пункты приема вторичного сырья АСМ, местоположение и зоны полигонов, GPS-трекеров мусоровозов;

поощрение использования зеленых технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду, таких как возобновляемые источники энергии и переработка отходов;

внедрение системы программы фотофиксации нарушения, возможная интеграция с eGov (с дальнейшим поощрением заявителя);

повсеместное внедрения раздельного сбора мусора (экобоксы), в частности, в государственных органах, учреждениях и общественный местах, в том числе с использованием технологий Faceid и QR-кодов для накопления бонусов в личном кабинете;

создание стационарных передаточных центров (место хранения и пересортировки после сбора), пункта сбора отходов в центре города, известного как "центр утилизации отходов";

создание системы управления контейнерами, мешками или пунктами добровольной сдачи (поставка и обслуживание городом);

внедрение в крупных городах модели каршеринга, которая позволяет пользователям арендовать и возвращать автомобиль в любое место на определенной территории по примеру города Алматы (Anytime);

создание и поддержание успешной системы общественного транспорта;

развитие инфраструктуры электро-заправочных станций.

Целевые индикаторы реализации концепции

уровень удовлетворенности населения чистотой прилегающей к жилью территорией (отсутствие бытового мусора (отходов);

охват населения дополнительным экологическим образованием/просвещением;

увеличение пассажирооборота общественного транспорта;

рост вовлеченности населения в экологические акции и инициативы;

снижение уровня потребления воды в населенных пунктах на душу населения;

охват населения раздельным сбором отходов ТБО;

увеличение удельного веса автомобилей на альтернативном виде топлива в общем парке;

доведение доли зеленых насаждений до 20% от общей площади города.

Ожидаемые результаты

повышение уровня экологической осведомленности населения;

формирование экологически ответственного поведения. Граждане будут активно участвовать в экологических инициативах, придерживаться принципов устойчивого потребления и производства;

снижение экологического следа, которое включает уменьшение объемов отходов, снижение загрязнения воздуха и воды, улучшение состояния природных ресурсов;

увеличение площадей зеленых насаждений в населенных пунктах и обеспечение их сохранности;

формирование культуры населения по раздельному сбору коммунальных отходов с обеспечением доступа к соответствующей инфраструктуре, в том числе в общественных местах.

По планам разработчиков, финансирование мероприятий концепции будет осуществляться с учетом развития экономики и потенциала увеличения доходной базы бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июля 2024 года.

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