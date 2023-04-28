Дархан Кыдырали: Теперь читатели могут подписаться на газету-журнал через банковское приложение

Фото: МИОР РК

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на "Qazaq Forum" сказал, что теперь читатели могут подписаться на газету-журнал через банковское приложение, сообщает Zakon.kz.

"Как известно, мы подписали меморандум о сотрудничестве с акционерным обществом "Казпочта" по развитию информационной сферы. Также мы установили партнерские отношения с Kaspi Bank и договорились об онлайн подписке на издания (в приложении пока 18 изданий). Мы уверены, что такие шаги станут оптимальным путем для подписчиков и смогут увеличит их ряды", – сказал министр. В интернет-форуме "Qazaq forum" – форуме создателей онлайн-контента – принимают участие специалисты медиа-отрасли и блогеры. Данный форум проводится шестой раз. Читайте также Объявлены победители премии E+ Awards Центральная Азия В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели

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