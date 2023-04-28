15-сантиметрового червя достали врачи из груди россиянина

Отдых на природе обернулся для жителя Волгограда походом к хирургу. Мужчину укусил комар, а через несколько дней врачи извлекли из его груди огромного белого червя-паразита, который может передвигаться под кожей со скоростью до 20 сантиметров в сутки, сообщает Zakon.kz.

Волгоградец отдыхал в Волго-Ахтубинской пойме. В грудь его укусил комар. Зуд в месте укуса не проходил в течение нескольких дней, и мужчина решил обратиться к врачам, сообщает V1.ru.

Хирурги вырезали у него из груди белого червя. Паразит остался жив и продолжал извиваться на марле.





Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ, врач-инфекционист Ольга Чернявская рассказала, что паразит действительно достался волгоградцу от комара.



"Есть такое паразитарное заболевание – дирофиляриоз, вызывают его гельминты, которые называются дирофилярии. Источником заболевания являются собаки, у них живут и взрослые особи паразитов, и в крови циркулируют личинки. Переносят этих личинок от собаки к собаке комары. Иногда в эту цепочку случайно попадают и люди". Ольга Чернявская

При укусе комара в организм человека попадает личинка, которая под кожей превращается во взрослого червя. Иногда их может быть несколько, но потомства они человеческм организме дать не могут – в процессе эволюции этот паразит не смог хорошо приспособиться.

"Сам червь обитает под кожей. Там он может перемещаться до 20 сантиметров в день, вызывая зуд или неприятные ощущения, иногда – воспаление, умеренную болезненность. Под тонкой кожей, например века, можно видеть, как он там двигается, шевелится. Определяется паразит в виде уплотнения под кожей либо цилиндрической формы, либо может сбиться в комок, тогда в виде округлого образования выглядит (в форме бугорка, шишечки)". Ольга Чернявская

Пациентам, обратившимся с такими образованиями, часто ставят диагноз липомы (жировика) или гигромы, а при вскрытии таких "липом" хирург может обнаружить паразита.