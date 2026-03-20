Женщина умерла на 24 минуты и рассказала, что испытала

47-летняя жительница США Лорен Канадей перенесла обширный инфаркт и 24 минуты оставалась без пульса. А очнувшись заявила, что больше не боится смерти, сообщает Zakon.kz.

У женщины дома произошла остановка сердца. Сначала муж, а затем парамедики проводили ей сердечно-легочную реанимацию. Потребовалось почти полчаса, чтобы привести ее в чувство. После чего были девять дней в реанимации, в том числе два дня в коме, пишет Mirror.

Придя в себя, Лорен рассказала, что ничего не помнит о неделе, предшествовавшей сердечному приступу, у нее также были значительные пробелы в памяти о пребывании в больнице.

Ей даже было трудно справляться с элементарными задачами, такими как речь и письмо, хотя врачи подтвердили, что она не получила никаких необратимых повреждений и сохранила когнитивные функции.

Однако, по словам Лорен, в результате пережитого ею произошли фундаментальные изменения. Описывая ощущение клинической смерти, она объяснила, что не видела туннеля или яркого света, а вместо этого чувствовала нечто совершенно иное.

"Я помню лишь чувство абсолютного покоя. Этот покой оставался со мной в течение нескольких недель после пробуждения, – сказала она.

Она говорит, что это спокойствие было настолько глубоким, что она до сих пор вспоминает о нем, когда жизнь становится невыносимой. Иногда она даже возвращается на то самое место на полу, где упала в обморок.

"Я определенно больше не боюсь смерти. Несмотря на то, что я не видела ничего отчетливого, я совсем не беспокоюсь по этому поводу", – сказала она.

Лорен считает, что пережитое разделило ее жизнь на две отдельные главы – период до сердечного приступа и все, что последовало за ним.

