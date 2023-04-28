Казахстанский композитор восхитил британских ученых

Известный казахстанский композитор, пианист и магистр искусствоведческих наук Рахат-Би Абдысагин побывал в Великобритании по приглашению научного сообщества, в Оксфорде и Кембридже.

В колледже Вулфсон Оксфордского университета он выступил с докладом "Квантовая физика и Авангардная музыка" на научном семинаре физиков, чем вызвал к себе немалый интерес ученых. Ему удалось пообщаться с некоторыми из них. Например, с легендарным биологом и физиологом профессором Денисом Ноблем, который создал первую математическую и виртуальную модель бьющегося сердца.

Музыка и точные науки

"Мне хотелось с ним познакомиться, потому что я читал его книгу "Музыка жизни", где он объясняет системную биологию и функции генов сквозь призму музыкальных метафор. Я был очарован метафорами, которые используются в этой книге, а также его методом их применения для объяснения научных явлений. Меня самого интересует взаимосвязь между современной музыкой и математикой, физикой и другими науками. А в книге профессора Нобла были приведены примеры того, как биологию можно объяснить с помощью метафорических сравнений с музыкой", – делится Абдысагин.

Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина

По словам композитора, книга Нобла у него была с собой, но он не решался попросить профессора ее подписать, потому что она была слегка истрепанной, так как он активно ее читал в путешествиях и делал заметки на полях. Но профессору Денису Ноблу даже понравилось, что его книга стала для Абдысагина настольной, и он любезно подписал ее, а после пригласил его на ужин за высоким столом Баллиол-колледжа.

Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина





Званый ужин

"Для меня это была большая честь, и я был удивлен, что профессор Денис Нобл знает мои музыкальные произведения и слышал о моих выступлениях в Берлинской филармонии и Королевском фестивальном зале в Саутбэнк-центре в Лондоне. Он живо и искренне интересуется музыкой и сказал, что у меня "фортепианное мастерство на уровне чуда". Эти слова для меня бесценны. Мы много дискутировали о биологии, а также подробно обсудили мои композиции, в том числе "Сакральный Мир Частиц", "Тени Пустоты", "Серенада незримых звезд", – говорит Абдысагин.