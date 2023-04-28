Казахстанский композитор восхитил британских ученых
В колледже Вулфсон Оксфордского университета он выступил с докладом "Квантовая физика и Авангардная музыка" на научном семинаре физиков, чем вызвал к себе немалый интерес ученых. Ему удалось пообщаться с некоторыми из них. Например, с легендарным биологом и физиологом профессором Денисом Ноблем, который создал первую математическую и виртуальную модель бьющегося сердца.
Музыка и точные науки
"Мне хотелось с ним познакомиться, потому что я читал его книгу "Музыка жизни", где он объясняет системную биологию и функции генов сквозь призму музыкальных метафор. Я был очарован метафорами, которые используются в этой книге, а также его методом их применения для объяснения научных явлений. Меня самого интересует взаимосвязь между современной музыкой и математикой, физикой и другими науками. А в книге профессора Нобла были приведены примеры того, как биологию можно объяснить с помощью метафорических сравнений с музыкой", – делится Абдысагин.
Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина
По словам композитора, книга Нобла у него была с собой, но он не решался попросить профессора ее подписать, потому что она была слегка истрепанной, так как он активно ее читал в путешествиях и делал заметки на полях. Но профессору Денису Ноблу даже понравилось, что его книга стала для Абдысагина настольной, и он любезно подписал ее, а после пригласил его на ужин за высоким столом Баллиол-колледжа.
Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина
Званый ужин
"Для меня это была большая честь, и я был удивлен, что профессор Денис Нобл знает мои музыкальные произведения и слышал о моих выступлениях в Берлинской филармонии и Королевском фестивальном зале в Саутбэнк-центре в Лондоне. Он живо и искренне интересуется музыкой и сказал, что у меня "фортепианное мастерство на уровне чуда". Эти слова для меня бесценны. Мы много дискутировали о биологии, а также подробно обсудили мои композиции, в том числе "Сакральный Мир Частиц", "Тени Пустоты", "Серенада незримых звезд", – говорит Абдысагин.
Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина
На ужине было много приятных знакомств. В том числе с директором "Голоса из Оксфорда" Сон Хи Ким, которая снимает документальные фильмы о значимых и важных личностях Оксфорда и их гостях.
"Я был рад дать ей интервью, и она записала несколько отрывков из наших бесед с профессором Денисом Ноблем. Это был поистине незабываемый опыт", – вспоминает казахстанский композитор.
Встреча с величайшим физиком-теоретиком
Поездка Рахат-Би Абдысагина в Великобританию была насыщенной и через несколько дней состоялась его встреча с нобелевским лауреатом по физике Брайаном Дэвидом Джозефсоном в Тринити-колледже Кембриджского университета. Разработки этого физика сегодня помогают в работе аппарата МРТ, а он считается одним из величайших ныне живущих ученых.
"Увидеть, посетить сам Тринити-колледж – большая удача, а иметь встречу, беседу с лауреатом Нобелевской премии – счастливый билет! Еще больше меня удивило, что профессор сам лично встретил меня у входа в Тринити-колледж и дальше сопровождал сам. Мы много говорили о музыке, обсудили мой проект о метафорических корреляциях между квантовой физикой и современной академической музыкой. И мне было очень приятно услышать комментарии профессора Джозефсона. Мы посетили потрясающий огромный парк колледжа – Fellows’ Garden. Это сказочное райское место впечатлило меня. Примечательно, что там растет клон той самой яблони Ньютона, сидя под которой он открыл свои законы", – рассказывает композитор.
Самое яркое воспоминание
Но самым ярким воспоминанием этой поездки для Абдысагина стало посещение библиотеки Тринити-колледжа.
Фото: из личного архива Рахат-Би Абдысагина
"Доступ к библиотеке Wren Library требует специального разрешения, поэтому профессор Джозефсон открыл дверь своей Кембриджский карточкой, и только благодаря этому я смог войти в это волшебное место. Для меня было невообразимым опытом – увидеть своими глазами все эти старинные книги и рукописи великих личностей. Но вершиной этого путешествия в библиотеку стало то, что я лично увидел подлинники документов самого Исаака Ньютона! Невозможно выразить простыми словами мой восторг от возможности увидеть эти артефакты, сформировавшие человеческую цивилизацию!" – отмечает он.
"Все встречи значительно обогатили мое представление о взаимосвязи науки и музыки", – сказал Абдысагин.