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Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем

Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 17:08 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой 28 октября 2024 года опубликовал видео с внучатой племянницей – внучкой родной сестры Аллы Яковлевны. Юная Мария восхитила подписчиков композитора красотой и танцем, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация была сделана 70-летним продюсером в Instagram.

"В суете повседневных дел и подготовки к юбилейному концерту оглянуться не успел, как маленькая Машуля превратилась в девушку Машеньку, по-прежнему всегда веселую и улыбающуюся, танцующую каждую свободную минуту. Как интересно устроена жизнь… Как здорово наблюдать за тем, как в одночасье взрослеют наши дети, а потом и внуки! Жизнь продолжается и она прекрасна! Кстати, мои дорогие подписчики, присоединяйтесь в танце к Машеньке под мою композицию "Мамба Крутых" из альбома "Без слов", – написал Игорь Крутой под роликом.

Фолловеры в один голос заявили, что Мария очень похожа на свою бабушку. А ее танец не оставил равнодушным никого из поклонников знаменитого двоюродного дедушки:

  • "Обалденная и музыкальная девушка!"
  • "Какая красотка! И еще очень похожа на Аллу Яковлевну".
  • "Вокруг Маши такая аура задора и света, что душа радуется, а ваша музыка придает яркость".
  • "Невероятно красивая Машенька во все времена! Да, Игорь Яковлевич, жизнь прекрасна, что бы ни происходило".
  • "Невероятно обаятельная Машенька! Живая, озорная, легкая... А глаза – целый океан красоты! А как танцует! Удачи и успехов нашей маленькой любимице, пусть все в ее жизни сложится!"
  • "Очень похожа на бабулю, красотка. Как хорошо, что красота бабулина передалась внученьке. Всегда считала Аллу Яковлевну самой красивой женщиной. Само совершенство! Будьте счастливы!"

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