Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем

Соответствующая публикация была сделана 70-летним продюсером в Instagram.

"В суете повседневных дел и подготовки к юбилейному концерту оглянуться не успел, как маленькая Машуля превратилась в девушку Машеньку, по-прежнему всегда веселую и улыбающуюся, танцующую каждую свободную минуту. Как интересно устроена жизнь… Как здорово наблюдать за тем, как в одночасье взрослеют наши дети, а потом и внуки! Жизнь продолжается и она прекрасна! Кстати, мои дорогие подписчики, присоединяйтесь в танце к Машеньке под мою композицию "Мамба Крутых" из альбома "Без слов", – написал Игорь Крутой под роликом.