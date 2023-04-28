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Система подписок от "Казахтелекома" позволит предпринимателям сэкономить

новая услуга от Казахтелеком, внедрена система подписок на услуги оператора фискальных данных Фото: Казахтелеком
Корпоративные клиенты "Казахтелекома" получили возможность сократить затраты на использование кассовых аппаратов. Крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана представила новую систему подписок на услуги оператора фискальных данных (ОФД), сообщает Zakon.kz.

Новая система удобна и тем, что позволяет пользователям выбрать желаемый пакет услуг.

Помимо прочего, возможности ОФД с помощью новой системы смогут обезопасить сведения предпринимателей во время отправки, при поступлении, хранении, систематизации данных о проведении кассовых операций в органы государственных доходов. Это при том, что доля оператора фискальных данных на соответствующем рынке составляет 65%.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана представила новую систему подписок на услуги оператора фискальных данных(ОФД

Фото: Казахтелеком

Компания развивает и совершенствует услуги ОФД уже более пяти лет. Эта работа проводится согласно потребностям клиентов.

В текущем году ключевым нововведением стала система подписок на 3, 6 или 12 месяцев, удобство которой уже успели оценить первые пользователи данной услуги. Некоторые из них поделились своим мнением.

"Наша компания занимается строительством и обслуживанием бассейнов. После заключения контракта мы в обязательном порядке предоставляем клиентам фискальный чек. Для пробивки чека необходима услуга от оператора связи с подключением ОФД. Изучив рынок, мы остановили свой выбор на услугах "Казахтелекома", заинтересовавшись акцией "Подписка ОФД на 12 месяцев". Годовая подписка, которую мы приобрели, позволила сэкономить более 20% от суммы ежемесячных оплат", – поделилась своим опытом сотрудник ТОО "Polar Engineering" Анна Гевлич.

Более того, новая система подписок на ОФД от АО "Казахтелеком" позволяет сделать перерасчет средств за неиспользованный период. А если клиент передумает пользоваться подпиской до конца ее действия, то он имеет возможность вернуть деньги за неиспользованный период подписки. Дополнительным преимуществом новой системы стало внедрение плавающей даты тарификации, которая позволяет абонентам оплачивать услуги в удобное время.

"Раньше при подключении услуг ОФД оплата по тарифу производилась только в конце месяца, и абоненты были привязаны к установленным датам. Мы изменили этот подход. Теперь, к примеру, если клиент выбирает подписку на услуги ОФД 5 числа, то она остается доступной до 5 числа следующего месяца. Это позволяет пользователям управлять своим бюджетом и экономить деньги, оплачивая лишь за период фактического использования услуги", – рассказал директор по продажам Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Эмирхан Алиев.
Эмирхан Алиев рассказал о новой системе подписок на услуги оператора фискальных данных

Фото: Казахтелеком

Все нововведения направлены на улучшение качества услуг, комфорта клиентов и уменьшения его затрат. При этом они позволили упростить процесс подключения к ОФД, что дает возможность бизнесу выбрать наиболее подходящий тарифный план, существенно экономя на оплате.

Между тем, по словам экспертов, новая система подписок на ОФД от "Казахтелекома" является и революционным шагом в развитии фискальных технологий в республике.

Специалисты Департамента коммуникации АО "Казахтелеком" отмечают, что АО "Казахтелеком" остается лидером в области телекоммуникационных услуг в Казахстане и продолжает работать над разработкой инновационных решений, которые помогают бизнесу экономить деньги и повышать эффективность своей деятельности.

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