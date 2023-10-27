В "Казахтелекоме" рассказали о стратегических планах на 2024 год

Крупнейший телеком-оператор Казахстана поставил на следующий год стратегическую задачу – сократить время вывода своих услуг на рынок (Time to Market). Это позволит в кратчайшие сроки удовлетворять клиентский спрос на телекоммуникационные услуги и сервисы, а также ускорить запуск проектов.

На сегодняшний день "Казахтелеком" реализует порядка 60 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и развитие сети. Кроме того, телеком-оператор ставит стратегические задачи по реализации масштабных национальных проектов.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Стратегические задачи "Казахтелекома" – это сокращение срока выхода услуги на рынок, удовлетворение клиентского спроса и доступность наших услуг. Для их успешной реализации мы создали Дирекцию по управлению проектами. Это подразделение занимается строительством новой сети, и сегодня мы пригласили представителей подрядных строительных организаций, которые помогают нам в реализации этой цели", – сказал главный директор по операционной эффективности "Казахтелекома" Берик Битабаров на встрече в формате workshop.

По его словам, такие встречи – это еще одна возможность для обсуждения проблемных вопросов сферы, обмена опытом и дальнейшими планами.

Фото: АО "Казахтелеком"

В этом году "Казахтелеком" начал важнейший проект по запуску в стране связи нового поколения 5G. Расширение сети продолжается и сейчас, также ведется строительство оптических каналов связи для 486 базовых станций 5G в Астане, Алматы, Шымкенте.



Кроме того, телеком-оператор занимается строительством сети телекоммуникаций для 116 тыс. абонентов, 1,5 тыс. объектов корпоративного бизнеса и государственных учреждений. Параллельно продолжается строительство сети GPON до многоквартирных жилых комплексов в городах республики.

"В следующем году мы планируем продолжить переводить абонентов с медных сетей на оптическую линию связи в Астане, Алматы и Шымкенте. Ожидается реализация национального проекта "Доступный интернет", в рамках которого рассматривается вопрос обеспечения доступом в интернет 3 тыс. сельских населенных пунктов и строительство супермагистрали", – добавил генеральный директор Дирекции по управлению проектами АО "Казахтелеком" Дамир Сейсембеков.

Фото: АО "Казахтелеком"

Один из участников встречи Руслан Алиев рассказал, что сотрудничает с "Казахтелеком" более 10 лет. По словам руководителя подрядной организации, которая как раз занимается проектированием и строительством сетей телекоммуникаций, с оператором связи у него налажен рабочий процесс и общее взаимопонимание.



Фото: АО "Казахтелеком"

"Сейчас практикуем формат комплексной работы, то есть проектирование до строительства и сдачи в эксплуатацию, что дает возможность вносить корректировки в проект, но и увеличивает ответственность за качество работы", – отметил директор "AltaTelecom" Руслан Алиев.

В целом "Казахтелеком" нацелен на улучшение качества сервиса путем модернизации инфраструктуры и реализации масштабных проектов. А это в свою очередь позволит обеспечить население страны современными услугами телекоммуникаций.