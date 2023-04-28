Запутанная история: из-за чего возникла разница в цифрах Нацфонда РК

За 2022 год активы Национального фонда РК выросли на 3 млрд долларов, однако за этот же период убытки составили 1,4 трлн тенге. Имеет ли место расхождение или разница в цифрах – что-то иное, выяснял Zakon.kz. Эксперты также разошлись во мнениях относительно новой концепции Нацфонда.

На прошедшем недавно расширенном совещании под председательством президента Токаева по вопросам социально-экономического развития страны было отмечено, что с начала 2022 года активы Нацфонда выросли на 3 млрд долларов и достигли 58 млрд. Через день портал Ranking.kz, специализирующийся на исследованиях в области экономики и финансов, опубликовал новость, что главный фонд Казахстана за прошедший год понес рекордные убытки в 1,4 трлн тенге.

Бумажный убыток или просадка

По утверждению экономиста Марата Абдурахманова, инвестиционный доход Нацфонда снизился до отрицательных величин. Однако благодаря поступлениям от нефтяного сектора в итоге он вышел в плюс по конечной стоимости активов в наличии, а значит, противоречий здесь нет. Впрочем, экономист считает, что в целом есть большой риск неверного трактования и оценки всей финансовой системы страны.

"В нашем законодательстве отсутствует норма об ответственности официальных лиц, поэтому говорить они могут что угодно. Помимо этого, у нас нет независимых, открытых и прозрачных исследовательских институтов, которые изучали бы реальное состояние экономики". Марат Абдурахманов

По его мнению, рекордная долларовая инфляция уже съела намного больше денег Нацфонда, чем декларирует Нацбанк.

"Чтобы убедиться в этом, средства Нацфонда необходимо продисконтировать на процент инфляции в США с момента поступления до момента трат. Нацбанк, к сожалению, не ведет такую статистику", – утверждает Марат Абдурахманов.

В свою очередь преподаватель финансовой грамотности Оркен Динасилов предполагает, что рост активов в Нацфонде на 3 млрд долларов произошел благодаря высоким прошлогодним ценам на нефть, а также благодаря снижению транзакционных издержек.

"Это не инвестиционный доход. Прирост идет за счет пополнений в фонд. К тому же ликвидируются прокладки, посреднические звенья, созданные олигополией ради увеличения маржи, из-за которых искусственно завышалась себестоимость товаров. Следовательно, мы идем в правильном направлении". Оркен Динасилов

Однако относительно информации в СМИ по поводу убытков Нацфонда в 1,4 трлн тенге эксперт склоняется к мнению, что произошло искажение фактов.

"Пик роста активов Нацфонда пришелся на 2013-2014 годы. Потом они начали уменьшаться. В прошлом году тоже были крупные изъятия из фонда в виде трансфертов в бюджет. Но это не говорит о неэффективности инвестиционной деятельности Нацфонда. Это целевые расходы", – подчеркивает Оркен Динасилов.

По словам эксперта, Нацфонд – это своего рода мерило, метрическая линейка, которая измеряет стоимость денег в экономике. Средняя доходность Нацфонда становится эталоном и когда государству нужны деньги на реформы или другие цели, сразу возникает вопрос – где их взять. Есть два варианта – тратить свои или взять кредит.

При принятии решения, прежде всего, учитывается среднегодовая доходность Нацфонда. Если его доходность высокая, то нет смысла тратить деньги из Нацфонда. Дешевле занять средства у внешнего кредитора, если только проект имеет экономический потенциал, государственную, социальную значимость и без него никак не обойтись. Если стоимость международных кредитов дороже, то тогда выгоднее брать деньги из Нацфонда. Однако доходность на фондовом рынке не бывает без риска. Поэтому 1,4 трлн тенге, отмечает эксперт, это не убыток, а просадка, которая имеет временный характер.

"Иначе говоря, доходность – это вознаграждение за принятый риск. На фондовом рынке в инвестициях риск принято оценивать стандартным отклонением. Это средняя амплитуда колебаний. Отклонения вверх или вниз от средней амплитуды считаются мерой риска. Чем меньше акций в портфеле, тем ниже волатильность. Соответственно, риск портфеля". Оркен Динасилов

Экономист Арман Бейсембаев тоже считает, что в показателях, приведенных главой Кабмина и аналитическим порталом Ranking.kz, нет никаких расхождений.

"В прошлом году в Нацфонд от продажи нефти поступило 3 млрд долларов. А вот убытки по общему управлению портфелем Нацфонда составили 1,4 трлн тенге. Это не взаимоисключающие факты. Кстати, впервые за долгое время у нас зафиксирован положительный приток в Нацфонд, потому что до этого он был отрицательным". Арман Бейсембаев

Объясняя причины поступления и убытков Нацфонда, Арман Бейсембаев обращает внимание на то, что в прошлом году были высокие цены на нефть, что и дало в итоге вышеупомянутые 3 млрд долларов. Но в то же время наблюдался рост базовой ставки во многих ведущих экономиках мира, что привело к низкой доходности на фондовых рынках.

"Здесь необходимо уточнить, что это бумажный убыток. Или иначе, это нереализованный убыток. Это логично, поэтому не стоит удивляться. Прошлый год был очень тяжелым для фондового рынка. Но надо учесть, что эти бумаги могут выйти в траекторию роста и прибавить в цене, если в дальнейшем будет складываться благоприятная экономическая ситуация", – отметил Арман Бейсембаев.

Где и как хранить деньги государства – эксперты разошлись во мнении

Финансовые аналитики высказались и о Концепции управления активами Нацфонда до 2030 года, недавно анонсированной регулятором.

По мнению экономиста Марата Абдурахманова, данное новшество ничего не изменит, пока не решатся институциональные проблемы экономики страны. Эксперт утверждает, что в отсутствии внутреннего финансового рынка, который бы позволил занять безработное население, решить социальные проблемы и профинансировать промышленность, неразумно размещать деньги в зарубежных финансовых организациях.

"Деньги сберечь можно, только вкладывая в настоящие ценности. В первую очередь, это человеческий капитал. А сегодня у нас официально не хватает как минимум 5500 школ и около 2000 больниц. Поскольку мы вступили в эпоху глобальных перемен, как и 100 лет назад, правильнее хранить и вкладывать эти деньги в своей стране". Марат Абдурахманов

Согласно его словам, пока страна не преодолеет сырьевую зависимость, инициативы чиновников от экономики не могут привести к положительным результатам.

"Держать деньги за границей, когда наши дети учатся в три смены, а людям отказывают в медпомощи, я считаю неправильным политическим решением", – утверждает Марат Абдурахманов.

Однако его коллеги придерживаются другой точки зрения. По мнению Оркена Динасилова, концепция – это огромный шаг в сторону прозрачности процессов управления Нацфондом. В частности, эксперта радуют дисциплинарные моменты, прописанные в документе.

"Раньше для меня не было смысла следить за доходностью или убытками Нацфонда, потому что не было прозрачности. Но теперь с принятием концепции управления фонд будет абсолютно прозрачным, а значит, любой человек, разбирающийся в портфельной теории, может делать анализ и прогнозы. Это очень позитивное событие". Оркен Динасилов

В стратегии управления фондом говорится о защите денежных средств от каких-либо спекулятивных манипуляций со стороны управляющих. По мнению аналитика, в дальнейшем возможна автоматизация процесса управления фондом, что полностью исключит человеческий фактор.

"Согласной концепции, ребалансировка будет происходить при отклонении в 3%. При этом сберегательный портфель будет выглядеть так: 60% – облигации, 30% – акции, 5% – золото и 5% – альтернативные виды активов. Портфель консервативный, но это большой шаг", – считает Оркен Динасилов.

По его словам, долю акций в портфеле можно было бы увеличить до 60%, но наше общество не позволит подобные риски в силу своего менталитета.

Арман Бейсембаев тоже положительно оценивает предполагаемые изменения в управлении активами Нацфонда. В качестве примера он приводит ЕНПФ, где можно в любое время отследить, куда вложены активы, разбивку, текущую прибыль или убыток.

"Сейчас Нацфонд не представляет собой единую структуру. Отчетность непрозрачна. А что такое Нацфонд? Это система счетов в Нацбанке. И все. При этом непонятно, что Нацбанк покупает на средства Нацфонда, как покупает, тоже неизвестно. Такой вот черный ящик. Мы не знаем, есть ли вообще эти 58 млрд долларов? А может, их уже давно нет? Даже вот такие вопросы могут возникнуть". Арман Бейсембаев

В этом плане, по мнению эксперта, Нацбанк сделал очень большой шаг вперед в сторону открытости и создания понятной структуры с официальным статусом. Арман Бейсембаев также считает положительным моментом создание в рамках концепции стабфонда с 10 млрд долларов на текущие расходы государства, предполагая, что, возможно, это положит конец частым изъятиям из фонда, которое государство в последние годы практикует очень часто.

Напомним, 14 апреля Нацбанк вынес на всеобщее обсуждение Концепцию управления активами Нацфонда до 2030 года. Согласно документу, Нацфонд будет состоять из двух портфелей: стабилизационного и сберегательного. В стабфонде будет 10 млрд долларов для поддержания ликвидности активов финрегулятора, то есть на краткосрочные цели (текущие проекты, стабильность нацвалюты, трансферты в бюджет).