Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минфин раскрыл данные: откуда приходят и куда уходят деньги из Нацфонда Казахстана

деньги, Национальный фонд, расходы Фото: Freepik
Министерство финансов РК опубликовало отчет о поступлениях и использовании средств Нацфонда на 1 сентября 2023 года. Согласно данным ведомства, на указанный период активы Нацфонда составили чуть менее 28 трлн тенге, сообщает Zakon.kz

Согласно "Отчету о поступлениях и использовании Национального фонда РК на 1 сентября", активы достигли 27,957 трлн тенге, увеличившись на 1,19 трлн по сравнению с показателями на начало года (26,77 трлн тенге).

За восемь месяцев текущего года из средств Нацфонда было использовано 2,9 трлн тенге (3,35 трлн в 2022 году), в том числе:

  • в виде гарантированных трансфертов 1,59 трлн тенге (3 трлн тенге);
  • целевых трансфертов – 1,29 трлн тенге (346,6 млрд тенге);
  • покрытие расходов, связанных с управлением Фонда – 38 млрд тенге

Поступления в Нацфонд в основном идут в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора, от приватизации республиканской собственности, от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов и пр.

Так, за последние 8 месяцев, поступления в Национальный фонд в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора, за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты, составили 3,24 трлн тенге, что по данным Минфина меньше на 29%, чем за аналогичный период 2022 года. Данный вид налога включает поступления в Нацфонд с начала года:

  • по корпоративному подоходному налогу – 1,003 трлн тенге (1,34 трлн тенге в 2022 г.);
  • налог на сверхприбыль – 57,4 млрд тенге (92,6 млрд тенге в 2022 г.);
  • бонусы – 15,9 млрд тенге;
  • налог на добычу полезных ископаемых – 1,08 трлн тенге (1,39 трлн тенге в 2022 г.);
  • рентный налог на экспорт – 278,6 млрд тенге (471,4 млрд тенге в 2022 г.);
  • доля Казахстана по разделу продукции по заключенным контрактам – 696,7 млрд тенге (1,07 трлн тенге в 2022 г.);
  • дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора – 113,1 млрд тенге (191,9 млрд тенге в 2022 г.).

Другие поступления в Нацфонд от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора, за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты, составили 2,4 млрд тенге, что на 200 млн тенге меньше аналогичного периода 2022 г. Данный вид налога включает административные штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые центральными госорганами на организации нефтяного сектора.

Поступления от приватизации республиканской собственности составили 754,6 млн тенге. Поступления от продажи земельных участков сельхозназначения составили 37,9 тыс. тенге.

Поступления в виде инвестиционных доходов от управления Нацфондом составили 838,7 млрд тенге, что на 203,8 млрд больше аналогичного периода прошлого года.

Иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством РК, составили 16 млн тенге. Всего сумма поступлений к 1 сентября 2023 года в Нацфонд РК составили 4,1 трлн тенге.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 сентября

Нацбанк: В Казахстане снизилась деловая активность

С чем связана смена главы Нацбанка и что изменится с приходом Сулейменова

Алем Максудов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления