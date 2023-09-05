Минфин раскрыл данные: откуда приходят и куда уходят деньги из Нацфонда Казахстана

Министерство финансов РК опубликовало отчет о поступлениях и использовании средств Нацфонда на 1 сентября 2023 года. Согласно данным ведомства, на указанный период активы Нацфонда составили чуть менее 28 трлн тенге, сообщает Zakon.kz

Согласно "Отчету о поступлениях и использовании Национального фонда РК на 1 сентября", активы достигли 27,957 трлн тенге, увеличившись на 1,19 трлн по сравнению с показателями на начало года (26,77 трлн тенге).

За восемь месяцев текущего года из средств Нацфонда было использовано 2,9 трлн тенге (3,35 трлн в 2022 году), в том числе:

в виде гарантированных трансфертов 1,59 трлн тенге (3 трлн тенге);

целевых трансфертов – 1,29 трлн тенге (346,6 млрд тенге);

покрытие расходов, связанных с управлением Фонда – 38 млрд тенге

Поступления в Нацфонд в основном идут в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора, от приватизации республиканской собственности, от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов и пр.

Так, за последние 8 месяцев, поступления в Национальный фонд в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора, за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты, составили 3,24 трлн тенге, что по данным Минфина меньше на 29%, чем за аналогичный период 2022 года. Данный вид налога включает поступления в Нацфонд с начала года:

по корпоративному подоходному налогу – 1,003 трлн тенге (1,34 трлн тенге в 2022 г.);

налог на сверхприбыль – 57,4 млрд тенге (92,6 млрд тенге в 2022 г.);

бонусы – 15,9 млрд тенге;

налог на добычу полезных ископаемых – 1,08 трлн тенге (1,39 трлн тенге в 2022 г.);

рентный налог на экспорт – 278,6 млрд тенге (471,4 млрд тенге в 2022 г.);

доля Казахстана по разделу продукции по заключенным контрактам – 696,7 млрд тенге (1,07 трлн тенге в 2022 г.);

дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора – 113,1 млрд тенге (191,9 млрд тенге в 2022 г.).

Другие поступления в Нацфонд от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора, за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты, составили 2,4 млрд тенге, что на 200 млн тенге меньше аналогичного периода 2022 г. Данный вид налога включает административные штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые центральными госорганами на организации нефтяного сектора.

Поступления от приватизации республиканской собственности составили 754,6 млн тенге. Поступления от продажи земельных участков сельхозназначения составили 37,9 тыс. тенге.

Поступления в виде инвестиционных доходов от управления Нацфондом составили 838,7 млрд тенге, что на 203,8 млрд больше аналогичного периода прошлого года.

Иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством РК, составили 16 млн тенге. Всего сумма поступлений к 1 сентября 2023 года в Нацфонд РК составили 4,1 трлн тенге.