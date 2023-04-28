Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде





Елена Рыбакина, седьмая ракетка мира, на этом "Мастерсе" стартует со второго круга. На прошлом грунтовом турнире в немецком Штутгарте она неожиданно снялась из-за травмы. Хотя больше было похоже, что из-за усталости. Но теперь, по признанию теннисистки, она чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет возможности вступить в борьбу.