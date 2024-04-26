Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина успешно стартовала на "Мастерсе" в Мадриде

Елена Рыбакина провела матч второго круга Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Мадриде проходит турнир категории WTA-1000 (грунт). Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Четвертая ракетка мира одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (№46 WTA) со счетом 6:4, 6:3. Соперницы впервые встречались между собой.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет).

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова выбила экс-первую ракетку Наоми Осаку с "Мастерса" в Мадриде.

Читайте также

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг полностью пройдет в формате плей-офф, групповой этап отменен

Стала известна дата жеребьевки олимпийского теннисного турнира

Титулованной американской теннисистке мяч попал в голову

Пахита Амири
Рыбакина Елена 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Людмила Самсонова обыграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку
Российская теннисистка выбила экс-первую ракетку с "Мастерса" в Мадриде
Мария Тимофеева рассказала, что ее ограбили в Мадриде
Российскую теннисистку ограбили во время "Мастерса" в Мадриде
Футбол Гол Президент
Президент Франции Макрон забил гол в матче со звездами футбола
Прыжки на лыжах Неофициальный Мировой рекорд
Лыжник Кобаяси совершил фантастический прыжок на 291 метр
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: