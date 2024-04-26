Елена Рыбакина успешно стартовала на "Мастерсе" в Мадриде

В Мадриде проходит турнир категории WTA-1000 (грунт). Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (№46 WTA) со счетом 6:4, 6:3. Соперницы впервые встречались между собой.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет).

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова выбила экс-первую ракетку Наоми Осаку с "Мастерса" в Мадриде.