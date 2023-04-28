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Матч баскетбольной Евролиги не доиграли из-за массовой драки игроков

Баскетбол Евролига Драка Фото: Instagram/partizanbc
За полторы минуты до окончания поединка регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу между мадридским "Реалом" и "Партизаном" (Сербия) произошла драка между игроками обеих команд, из-за чего матч был остановлен, сообщает Zakon.kz.

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Весь этот инцидент начался после жесткой блокировки защитника мадридцев Серхио Льюля в отношении игрока "Партизана" – Кевина Пантера. Действие испанского баскетболиста переросло в массовую драку, куда включились и запасные члены обеих коллективов. В итоге арбитры матча дисквалифицировали всех игроков, которые принимали участие в разборках, и даже тех, кто покинул пределы зоны скамейки запасных.


После вердикта судей ни у одной из команд не осталось минимум двух баскетболистов, которые требовались для завершения встречи. Арбитры зафиксировали победу "Партизана" со счетом 95:80, который и вел к моменту данного столкновения.

После этой победы сербский клуб повел в серии до трех побед со счетом 2:0. Следующая встреча пройдет 2 мая в Белграде.

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