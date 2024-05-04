Матч баскетбольной Евролиги закончился потасовкой фанатов и игроков

Четвертый матч плей-офф между баскетбольными клубами "Фенербахче" (Турция) и "Монако" (Франция) в рамках Евролиги завершился разборками местных болельщиков и игроками гостевой команды, сообщает Zakon.kz.

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БК "Монако" в упорной схватке одержал гостевую победу над "Фенербахче" – 65:62, что позволило им сравнять счет в серии плей-офф Евролиги (2-2). Однако этот захватывающий поединок был омрачен скандальным концом, где ярко проявила себя турецкая фан-зона.

Весь этот инцидент начался сразу после финальной сирены, когда нападающий "Монако" Джарон Блоссомгейм начал праздновать победу своей команды, провоцируя местных болельщиков. Некоторые из них не выдержали и выбежали на площадку, выкрикивая в сторону Джарона. А кое-кто даже бросил мяч в американца.

Организаторы матча и сотрудники службы безопасности пытались успокоить разгневанных болельщиков, но на площадку полетели различные предметы. В этой ситуации не помогло даже вмешательство полиции.

Теперь пятая решающая встреча между "Фенербахче" и "Монако" пройдет на французском паркете 8 мая.

"Финал четырех" Евролиги-2024 состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является "Реал" (Мадрид).

Если для определения чемпиона Евролиги осталось всего лишь три недели, то в лучшей баскетбольной ассоциации планеты NBA игры первого раунда плей-офф только заканчиваются.

К сожалению, стартовый круг плей-офф не смогли пройти баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" во главе со своим лидером Леброном Джеймсом. Самый богатый и знаменитый игрок мира, король всевозможных рекордов, помог добраться своим коллегам до 1/8 финала. Но там "Лейкерс" поджидал "Денвер", действующий чемпион НБА, который не дал никаких шансов команде Джеймса, обыграв их в серии со счетом 4:1.