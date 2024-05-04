Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Матч баскетбольной Евролиги закончился потасовкой фанатов и игроков

Баскетбол Потасовка Турция, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 14:46 Фото: Instagram/Euroleague
Четвертый матч плей-офф между баскетбольными клубами "Фенербахче" (Турция) и "Монако" (Франция) в рамках Евролиги завершился разборками местных болельщиков и игроками гостевой команды, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

БК "Монако" в упорной схватке одержал гостевую победу над "Фенербахче" – 65:62, что позволило им сравнять счет в серии плей-офф Евролиги (2-2). Однако этот захватывающий поединок был омрачен скандальным концом, где ярко проявила себя турецкая фан-зона.

Весь этот инцидент начался сразу после финальной сирены, когда нападающий "Монако" Джарон Блоссомгейм начал праздновать победу своей команды, провоцируя местных болельщиков. Некоторые из них не выдержали и выбежали на площадку, выкрикивая в сторону Джарона. А кое-кто даже бросил мяч в американца.

Организаторы матча и сотрудники службы безопасности пытались успокоить разгневанных болельщиков, но на площадку полетели различные предметы. В этой ситуации не помогло даже вмешательство полиции.

Теперь пятая решающая встреча между "Фенербахче" и "Монако" пройдет на французском паркете 8 мая.

"Финал четырех" Евролиги-2024 состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является "Реал" (Мадрид).

Если для определения чемпиона Евролиги осталось всего лишь три недели, то в лучшей баскетбольной ассоциации планеты NBA игры первого раунда плей-офф только заканчиваются.

К сожалению, стартовый круг плей-офф не смогли пройти баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" во главе со своим лидером Леброном Джеймсом. Самый богатый и знаменитый игрок мира, король всевозможных рекордов, помог добраться своим коллегам до 1/8 финала. Но там "Лейкерс" поджидал "Денвер", действующий чемпион НБА, который не дал никаких шансов команде Джеймса, обыграв их в серии со счетом 4:1.

Читайте также

Художественная гимнастика 2 Золота ЧА-2024
Казахстанские гимнастки взяли еще два "золота" на ЧА-2024
Битвы за серебро: в Бундеслиге и Ла Лиге состоятся важные матчи
Битвы за "серебро": в Бундеслиге и Ла Лиге состоятся важные матчи
Куандык Шынасилов
NBA Турция Леброн Джеймс 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: