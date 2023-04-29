Искусство без права на ошибку: выставка акварельных работ открылась в Павлодаре

60 картин в жанре портрета, пейзажа и натюрморта представила павлодарский акварелист Светлана Кравченко на вернисаже в областном художественном музее, сообщает Zakon.kz.

Светлана Кравченко – не только известный акварелист, но и графический дизайнер, фотограф, а также руководитель акварельной студии "Немалевичи". С 1998 года работает театральным художником в областном театре имени А. Чехова.

Фото: Валерий Бугаев

По словам заместителя руководителя областного художественного музея Ольги Пашко, владение несколькими специальностями помогает художнику создавать свои неповторимые работы.

"Светлана очень хорошо работает с цветом и объемом. Казалось бы, на картине простые цветы, но выглядят, как живые. Все потому, что каждое произведение грамотно выверено с точки зрения композиции. Безусловно, помогает работа художником областного драмтеатра. Плюс ко всему, автор еще и дизайнер по образованию, и вот это соприкосновение двух ипостасей – живописи и дизайна – проявляется очень хорошо, позволяя создать глубину в каждой картине", – рассказала заместитель руководителя Павлодарского областного художественного музея Ольга Пашко.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Искусствовед отметила, что техника акварельных работ сложна тем, что мазок ложится только один раз, и потом его уже нельзя исправить. Поэтому художнику, как саперу, нельзя ошибаться, должно быть четкое и выверенное разложение палитры, а также понимание, где будет наноситься каждый мазок.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Особенностью экспозиции стало то, что 20 работ художник посвятила Индии, где жила и училась. Не случайно специальным гостем на мероприятии стал первый секретарь посольства Индии в Казахстане Санджай Веди, подаривший произведения Рабиндраната Тагора и автобиографическую книгу о Махатме Ганди, изданные на казахском языке. Поздравил автора с открытием выставки и декан факультета индийских исследований университета Курукшетра Рам Виранжан.

"Я люблю Индию – это очень красивая страна. Была там много раз, подружилась с местными художниками и давала мастер-классы студентам. Мне очень нравится работать акварелью. Думаю, каждый найдет что-то свое в моих картинах", – сказала Светлана Кравченко.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Примечательно, что со своим давним другом и акварелистом Рамом Виранжаном Светлана даже проводила совместную выставку. Но, по словам Ольги Пашко, в картинах павлодарки по сравнению с работами индийского художника больше цвета и воздуха, больше казахстанского искусства.

"Как бы мы не хотели, но казахстанское искусство отличается от мирового, прежде всего, цветом. Декоративность, которая проявляется в декоративно-прикладном искусстве, накладывает свой отпечаток на наших живописцев и графиков. Это когда вроде бы из ниоткуда берется очень яркий и неожиданный цвет, который оживляет произведение", – считает Ольга Пашко.

Фото: Валерий Бугаев

В работах Светланы Кравченко, помимо зарисовок об Индии, отражены воспоминания о детстве, родных и близких, любимом городе на Иртыше и его жителях.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

У каждого посетителя выставки картины вызывают какие-то свои эмоции, заставляя задуматься о смысле жизни, вечных ценностях и многих других философских вещах. Но главное, что равнодушным с вернисажа не уходил никто, в очередной раз подтверждая великую силу искусства.

Фото: Валерий Бугаев