Когда искусство стучится в дверь: как консьержка спасла Пикассо

Картину Пикассо "Натюрморт с гитарой", которую считали утерянной при транспортировке на выставку в Испанию, нашли у пожилой консьержки, сообщает Zakon.kz.

По информации El País, картина была найдена спустя более двух недель поисков.

Выяснилось, что "Натюрморт с гитарой" стоимостью 600 тыс. евро просто забыли сами перевозчики. 69-летняя консьержка, обнаружив посылку около двери, по ошибке приняла ее за обычную доставку и забрала к себе, полагая, что за ней рано или поздно придут. Следствие установило, что вины женщины в произошедшем нет – это была простая случайность.

Ранее сообщалось, что картина Пикассо пропала по дороге на выставку.