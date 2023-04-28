В Казахстане утвердили требования к фермерским теплицам

В Казахстане с 1 мая 2023 года вступает в силу Стандарт по строительству и расширению тепличного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По информации КазСтандарта КТРМ МТИ РК, Стандарт разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии в рамках Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" по паспорту проекта "Строительство и расширение тепличного комплекса" с целью установления стандартизированных требований к теплицам фермерского типа.

"Для того, чтобы тепличники смогли получать субсидии, теплица должна будет соответствовать стандарту, устанавливающему общие требования к фермерским теплицам, конструктивному исполнению и материалу покрытия теплиц, а также оснащению тепличных комплексов", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, для полного и всестороннего учета проблем тепличного производства, а также скорейшей разработки стандарта на теплицы, удовлетворяющего потребностям отрасли, была создана рабочая группа из представителей Министерства сельского хозяйства, тепличных ассоциаций, руководителей тепличных комплексов и фермерских хозяйств.

По словам руководителя управления развития растениеводства Министерства сельского хозяйства Карлыгаш Нурихановой скорейшее введение стандарта необходимо для дальнейшего внесения соответствующих изменений в условия программы финансирования тепличных хозяйств.

В свою очередь председатель Ассоциации теплиц Казахстана Канат Кошманов заявил, что тепличники готовы к принятию национального стандарта, направленного на поддержку тепличных хозяйств и дальнейшее развитие тепличной отрасли Казахстана.