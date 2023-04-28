В Италии поймали опасного босса мафии в бегах

Паскуале Бонавота был включен в список самых опасных преступников по версии полиции. Он провел пять лет в бегах.

49-летний Паскуале Бонавота, включенный полицией в список самых опасных преступников, разыскивался с ноября 2018 года, сообщает The Guardian.

Его арестовали 27 апреля в северном портовом городе Генуя. Местные СМИ сообщили, что в момент ареста Бонавота выходил из городского собора, имея при себе поддельное удостоверение личности.

Бонавота считается главой клана "Ндрангета Бонавота". Ндрангета – самая могущественная и богатая мафия Италии, контролирующая большую часть кокаина, поступающего в Европу. Она действует более чем в 40 странах.

Она успешно вышла далеко за пределы своих традиционных сфер деятельности – наркоторговли и ростовщичества – и теперь использует подставные компании и подставных лиц для реинвестирования незаконных доходов в законную экономику.

Бонавота пустился в бега вскоре после того, как суд низшей инстанции приговорил его к пожизненному заключению за два убийства, совершенные в 2014 и 2004 годах.

Приговор отменили в 2021 году, пока он находился в бегах. Однако Бонавота был последним оставшимся в бегах подозреваемым, замешанным в масштабном деле против "Ндрангеты Вибо Валентиа", которое привело к большому судебному процессу 2021 года над более чем 300 предполагаемыми членами мафии и их помощниками. Судебный процесс продолжается.

В обвинительном заключении Бонавота назвали лидером, который "принимал самые важные решения" вместе с другими высшими боссами "Ндрангеты" и "заботился об интересах ассоциации в районе Рима, в игорном бизнесе и наркоторговле".

Арест Бонавоты произошел через три месяца после громкого задержания босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро. Босс Cosa Nostra скрывался от правосудия в течение 30 лет.