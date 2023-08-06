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Итальянец, находившийся 11 лет в бегах, пойман из-за просмотра футбольного матча

просмотр футбола Фото: freepik
Винченцо Ла Порта – один из 100 самых опасных беглецов Италии – был пойман спустя 11 лет после просмотра матча "Наполи" в греческом ресторане, сообщает Zakon.kz.

Винченцо Ла Порта был в бегах в течение 11 лет, и его сфотографировали на Корфу, когда он праздновал на балконе победу его родной команды на чемпионате Серии А несколько недель назад.

Следователи заметили его среди фанатов и направились на остров, чтобы выследить 60-летнего мужчину.

Полицейским удалось заблокировать его движение по улице на мотороллере.

"Его погубила страсть к футболу и команде "Наполи". Победу в чемпионате "Ла Порта" не мог не отпраздновать", –говорится в заявлении полиции.

Тесно связанный с базирующейся в Неаполе организованной преступной группировкой Каморра, Ла Порта был осужден за уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

Представ перед прокурором в субботу, его оставили в тюрьме до тех пор, пока коллегия судей апелляционного суда не вынесет решения по запросу об экстрадиции в Италию.

Итальянские власти хотят, чтобы его отправили обратно, чтобы он мог отбыть 14-летний тюремный срок.

Его адвокат сказал, что он создал новую семью в Греции и не хочет, чтобы его экстрадировали.

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