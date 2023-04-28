Токаев ратифицировал Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы
20 апреля депутаты Сената ратифицировали Соглашение.
По словам депутата Алишера Сатвалдиева, закон направлен на установление правовой основы и урегулирования отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.
Согласно нормам Соглашения режим казахстанско-туркменской государственной границы определяется правилами, действующими на границе и в приграничных полосах, включающими в себя порядок:
- содержания казахстанско-туркменской государственной границы;
- пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;
- пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;
- осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;
- ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных и иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользование ими);
- разрешения пограничных инцидентов.
Отмечается, что Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.