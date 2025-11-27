Казахстан и Туркменистан будут совместно бороться с преступностью: Токаев подписал закон
Соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита главы государства в Туркменистан.
Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:
- организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование);
- коррупционные и экономические преступления;
- преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность);
- предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.
Сотрудничество осуществляется через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией, обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.
В целом документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций. Ратификация Соглашения создаст надежную правовую основу для двустороннего взаимодействия, повысит эффективность расследования преступлений и укрепит национальную и региональную безопасность, взаимное доверие между компетентными органами.