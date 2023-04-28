Четверых пьяных иностранцев сняли с авиарейса в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы, сотрудники линейного отдела полиции сняли с рейса четверых граждан КНР в алкогольном состоянии, сообщает Zakon.kz

Как сообщает Telegram-канал POLISIA.KZ, информация о неадекватных пассажирах, вылетающих рейсом Алматы – Атырау, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы от представителя авиакомпании Air Astana.

В ходе проверки установлены 28, 32, 38 и 42-летние граждане Китая. По словам заявителя, во время регистрации на рейс они находились в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью и загрязняли место общего пользования.

"По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено "средняя" степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлен административный протокол по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП каждому (17 250 тг)". Пресс-служба МВД РК

Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

Раннее сообщалось, что 15 пассажиров рейса, совершившего вынужденную посадку в Алматы, отказались покидать борт.

